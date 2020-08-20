Захарова предрекла крах инициативе США о возобновлении антииранских санкций

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что инициатива Вашингтона по восстановлению антииранских санкций, отменённых в 2015 году, неизбежно потерпит крах, так как не имеет законных оснований.
Об этом она сказал на брифинге 20 августа. По её словам, позиция Москвы в этом вопросе неоднократно доводилась к сведению американского руководства на самых разных уровнях,
Кроме того, Захарова выразила уверенность, что данная инициатива может привести к «кризису, возможно, весьма глубокому» в Совете Безопасности ООН. По словам дипломата, Россия призывает дать идее США решительный отпор.
У нас вызывает серьезную озабоченность, что подобные действия Вашингтона, мы их квалифицируем как безрассудные, могут привести, в общем-то, к кризису, возможно, весьма глубокому, в Совете Безопасности, — сказала она.
При этом Захарова, подчеркнула, что американские власти возможные последствия их действий «сейчас вообще не беспокоит».
Ранее NEWS.ru писал о том, что США оказывают давление на Великобританию для того, чтобы Лондон поддержал восстановление санкций ООН против Ирана. Белый дом, в частности, потребовал разъяснений позиции премьера Бориса Джонсона по данному вопросу.
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