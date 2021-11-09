«Молчал бы лучше»: Захарова ответила на призыв Порошенко к санкциям

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко о том, что во время его президентства Украину покинули миллионы граждан. При этом сотни тысяч из них приехали в Россию. Так она прокомментировала в своём Telegram-канале призыв Порошенко к международному сообществу ввести «адские санкции» в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко и главы российского государства Владимира Путина.

Порошенко в своём Telegram-канале ранее выразил солидарность с властями Польши и Литвы, которые «противостоят инспирированному Лукашенко и Путиным миграционному нашествию». Он призвал международное сообщество активно действовать, чтобы не допустить гуманитарной трагедии и наказать виновных.

Наименьшей международной карой стало бы введение адских санкций не только против режима Лукашенко, но и настоящего «кукловода» и врага демократического мира — Путина, — написал политик.

Захарова в ответ заявила, что во время президентства Порошенко Украину были вынуждены покинуть миллионы её граждан. Сотни тысяч из них приняла Россия, предоставив им медицинскую и материальную помощь, временное убежище и даже гражданство.

Молчал бы лучше и молился, раз про ад вспомнил, — заключила она.

Ранее в НАТО обвинили Минск в использовании нелегальных мигрантов как «гибридной тактики», назвав данные действия недопустимыми. В Североатлантическом альянсе выразили обеспокоенность в связи с ситуацией на польско-белорусской границе и призвали Белоруссию соблюдать международное законодательство.

8 ноября многочисленная группа нелегалов двинулась в сторону польско-белорусской границы. Они бросали в солдат камни, бутылки и палки, силовики в ответ применяли перцовый спрей. Позднее беженцы, не доходя до белорусского КПП, свернули в лес.

Власти Польши обвиняют Минск в координации действий беженцев. Сложная ситуация на границе возникла в мае, когда Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов в ответ на обострение отношений с Западом.