Захарова ответила на новые обвинения Сената США в адрес РФ

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что часть доклада Сената США о якобы вмешательстве России в американские выборы бессодержательна и лишена фактов.
По её словам, это также применимо и к другим частям доклада, а также к «докладу Мюллера».
Захарова отметила, что Москва уже неоднократно комментировала претензии США и отмечала их «бездоказательность».
Со своей стороны можем лишь сожалеть, что из-за их амбиций и стремления подогреть русофобские настроения был нанесён серьёзный ущерб двустороннему диалогу, — сказала дипломат.
Как ранее писал NEWS.ru, сайт WikiLeaks играл ключевую роль в российской кампании по вмешательству в президентские выборы 2016 года. Об этом говорится в докладе комитета по разведке американского сената.
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