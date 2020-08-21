Захарова ответила на новые обвинения Сената США в адрес РФ

https://static.news.ru/photo/242e5750-e467-11ea-bc47-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что часть доклада Сената США о якобы вмешательстве России в американские выборы бессодержательна и лишена фактов.

По её словам, это также применимо и к другим частям доклада, а также к «докладу Мюллера».

Захарова отметила, что Москва уже неоднократно комментировала претензии США и отмечала их «бездоказательность».

Со своей стороны можем лишь сожалеть, что из-за их амбиций и стремления подогреть русофобские настроения был нанесён серьёзный ущерб двустороннему диалогу, — сказала дипломат.

Как ранее писал NEWS.ru, сайт WikiLeaks играл ключевую роль в российской кампании по вмешательству в президентские выборы 2016 года. Об этом говорится в докладе комитета по разведке американского сената.