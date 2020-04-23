Захарова объяснила «переезд» посольства РФ в Праге с площади Немцова

https://static.news.ru/photo/e166cb72-8580-11ea-ac35-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В министерстве иностранных дел РФ попросили не искать политического подтекста в отказе российского посольства в Праге указывать в своём официальном адресе площадь, названную в честь убитого оппозиционного политика Бориса Немцова. Ранее она именовалась Под Каштаны и была указана в качестве места «прописки» дипмиссии.

Как пояснила официальный представитель МИД Мария Захарова, основное здание посольства имеет два равнозначных адреса. Поэтому при изменении одного из них приняло решение отдать предпочтение улице с историческим названием — Коруновачни.

Учитывая юридическую равнозначность адресов, посольство решило воздержаться от использования вновь образованного названия и в дань традиций сохранить укоренившееся в Праге название улиц в своём адресе, — заявила Захарова на брифинге для прессы.

Она попросила считать смену адреса вопросом технического характера.

Площадь Под Каштаны в феврале была переименована властями чешской столицы в площадь Бориса Немцова. Вскоре после этого российское представительство в Праге приняло решение о «переезде», писал NEWS.ru.

Как пояснили в самой дипмиссии, на улице Коруновачни официально находится консульский отдел, в то время как само посольство было «приписано» к площади Под Каштаны. После её переименования было отдано предпочтение историческому адресу.

Представители российской оппозиции после этого заявили, что эта ситуация наглядно показала, насколько оппозиционер Немцов даже после смерти неприятен российским властям. Однако их оппоненты указывали и на политическую подоплёку решения пражской мэрии, которая решила увековечить российского политика в названии именно той площади, где расположено посольство РФ. В частности, Захарова называла такое решение абсурдным.