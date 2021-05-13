Захарова упрекнула Евросоюз в преследовании российских СМИ

https://static.news.ru/photo/e6db04de-b3ff-11eb-844d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Принятый Европейской комиссией оправдательный вердикт в отношении запрета ретрансляции телеканала «Россия-РТР» на территории Латвии носит политически мотивированный характер. Такую позицию МИД РФ озвучила официальный представитель ведомства Мария Захарова, передаёт ТАСС.

По её словам, такое решение идёт вразрез с международными обязательствами по обеспечению свободы прессы.

Еврокомиссия в очередной раз потакает дискриминационной политике латвийского руководства, которое рассматривает русскоязычное население как людей, недостойных собственного взгляда на происходящее в стране и за рубежом, — заявила Захарова.

По её словам, решение европейского органа является ещё одним свидетельством курса на проведение «наступательных действий в отношении российских и русскоязычных СМИ на территории государств — членов ЕС».

При этом, подчеркнула она, «свободы слова на российских каналах гораздо больше, чем в ограниченных самоцензурой и политзаказом западных СМИ, на которые ориентируются еврочиновники».

В феврале Национальный совет Латвии по электронным СМИ приостановил на год ретрансляцию вещающего для международной аудитории телеканала «Россия-РТР». Претензии к нему появились в июле 2020 года. Регулятор увидел нарушение латвийского закона о СМИ в одном из выпусков передачи «60 минут», посвящённом обсуждению ситуации на Украине. По мнению Нацсовета, программа возбуждала ненависть.

Несколько дней назад Еврокомиссия подтвердила соответствие законодательству Европейского союза действий латвийских властей в отношении российского телеканала «Россия-РТР».