Сообщения о дополнениях в закон «О полиции» вызвали недоумение среди специалистов и общественности. Насколько актуально и своевременно было подавать подобный законопроект в нынешней ситуации?

Напомним вкратце суть новаций. Они сводятся к следующему — полицейские получат право вскрывать машины, оцеплять или блокировать территории, жилые дома, строения и другие объекты с правом проводить «личный осмотр граждан, находящихся при них вещей, предметов, механизмов, веществ». При этом «сотрудник полиции не несёт ответственность за вред, причинённый гражданам и организациям при вскрытии транспортного средства», и имеет право быть «с обнаженным огнестрельным оружием», и применить его, если задерживаемый создаст по его мнению, ему угрозу.

Бывшие советские граждане выросли в своеобразной традиции отношения к милиции. С одной стороны, милиционеров не любили, с другой — не боялись. Пререкания с ними, непослушание было в порядке вещей. В советское время увидеть стража порядка с оружием было редкостью. Недаром ходила хохма, что в кобуре у милиционера — огурец для закуски.

После 1991 года ситуация стала меняться. Резкий рост преступности, в том числе организованной, появление на руках у населения огнестрельного оружия, массовые заказные убийства, межнациональные конфликты и войны, терроризм, привели к тому, что теперь уже не только пистолет у тогда ещё милиционера, но и автомат стали восприниматься населением как норма.

Однако менталитет населения меняется медленнее, и до сих пор у россиян нет того отношения к сотруднику полиции как в США, где последний обладает безусловным приоритетом. Недаром в этой стране столько убийств невиновных граждан правоохранителями, которые начинают стрелять на поражение при малейшем подозрении.

Думается, суть предлагаемых поправок заключается в наделении полиции априори большими правами по сравнению с рядовым гражданином, а, точнее, в донесении этого постулата до населения. Понятно, что у полицейского много возможностей для совершения тех или иных ограничивающих свободу человека действий. Но одно дело сознавать это теоретически, другое — понимать, что теперь по закону даже самое невинное твоё сопротивление может быть чревато самыми тяжелыми последствиями. Также важно, чтобы население осознавало, что в случае чего не сработает и ссылка на неприкосновенность частной собственности и жилища, и на личную неприкосновенность.

Ольга Смольская/ТАСС

События 20 апреля во Владикавказе, о которых мы писали, актуализируют необходимость в таких правовых возможностях для сотрудников полиции. В ходе них несколько правоохранителей получили травмы, в них летели камни. Руководство МВД в Москве может сделать вывод, что население не боится полиции, не видит ничего страшного в физическом сопротивлении представителям правопорядка.

В законопроекте указывается, что вышеперечисленные полномочия применяются при «при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях». Значит, в правительстве предвидят возможность и первого, а второе уже наблюдают наяву, хотя ЧС и не объявлено. Чем дольше будет тянуться режим пресловутой самоизоляции, тем больше будет поводов для проявления первого и объявления второго. В этом смысле законопроект весьма актуален для тех, кто хотел бы иметь минимум препятствий при разгоне демонстраций и митингов.

Возвращаясь к сравнению национальных менталитетов и традиций, отметим, что в Европе иное отношение к полиции нежели чем в США. Там в правоохранителей летят и стулья, и коктейли Молотова, и кирпичи, и уличные урны. Тут американский не то страх, не то почтение к полицейским, отсутствуют. Видимо, сейчас руководство МВД делает ставку на то, чтобы перейти от европейского менталитета к американскому. Но следует учитывать, что в США юридическая сторона взаимоотношений граждан с правоохранителями очень хорошо проработана, и отнюдь не отличается уклоном в сторону подчинения блюстителям закона. Вспомним недавний казус, когда фирма «Apple» отказалась по запросу ФБР помогать взламывать айфон подозреваемого.

В предлагаемых же поправках опасно то, что некоторые сотрудники полиции, получают, что называется, слишком большую уверенность в априорной правоте своих действий. Это чревато в перспективе различными злоупотреблениями, которые будут списываться под предлогом чрезвычайной ситуации. Необходимо чётко прописать в законе и обратную сторону — ответственность полицейских за неправомерные действия в момент ЧС, либо создать чёткую и понятную процедуру их оспаривания, при этом рядовой гражданин не должен себя чувствовать заранее в чём-то виновным.