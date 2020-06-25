Не так давно ушедший в отставку губернатор Иркутской области Сергей Левченко обратился с письмом к Владимиру Путину. На первый взгляд дважды обойдённый политик взывает к главе государства по причине ущемлённого чувства справедливости. Тем более что у нас по Конституции президент стоит над партиям, будучи лидером нации, а не какой-то определенной политической структуры. А губернатора-коммуниста не только принудили подать в отставку (хорошо, что без уголовного дела), но ещё, как утверждают, и обещанного поста сенатора от области он так и не получил.

А потому Левченко всё-таки надеется, что его определённые заслуги перед отечеством материализуются в виде достойного кадрового предложения. Между тем самое удивительное заключается даже не в том, что партия не сумела отстоять своего ставленника в Иркутске, а в том, что мощная фракция КПРФ в областном законодательном собрании не смогла мобилизоваться и заблокировать предложение об объявлении грядущих выборов досрочными. А ведь именно такая формулировка и не даёт возможности формально добровольно ушедшему в отставку Левченко баллотироваться вновь. Подобная, пусть и теоретическая возможность, сохраняла бы для него шанс поторговаться с кремлёвской администрацией. А теперь, что называется, уходя — уходи.

Но во всей этой истории есть и ещё один смысловой слой. На повестке дня всё равно стоит вопрос о постепенной замене Геннадия Зюганова, который мог бы получить синекурный пост, например, президента Компартии, и освободить место руководителя ЦК КПРФ. Считается, что есть как минимум два претендента на пост преемника — партийный аппаратчик Юрий Афонин и Сергей Левченко. У читателей не должно быть иллюзий насчёт того, что новый лидер может родиться исключительно волей членов партии. Не те нынче времена. А КПРФ входит в систему балансов политической системы в качестве управляемой оппозиции, позволяющей избегать излишней радикализации части общества, выпускать пар недовольства у избирательных урн. А потому кандидатура преемника Геннадия Андреевича должна быть проверена и согласована во всех государственных инстанциях. Кому попало такой пост не доверишь.

Геннадий Зюганов Сергей Булкин/NEWS.ru

Более того, это на словах Компартия — просто крепость на пути олигархов, которые без такого канализированного народного сопротивления доконали бы страну. А самом деле некоторые олигархи напрямую были заинтересованы в сохранении Левченко в Иркутске. Хотя другие, в частности, как утверждают, Олег Дерипаска, собирали на губернатора некий компромат, который и был представлен в администрацию президента. Не исключено, что такой со вкусом подобранный компромат и тормозит карьерные дела Левченко.

Но, как мы уже отметили, и у него есть прикрытие в лице финансовых групп, которые хотели бы получить идеальный рычаг влияния на главную оппозиционную партию, что, без сомнения, повысило бы их престиж в глазах руководства страны. Вот только стартовать Левченко в борьбе за кресло Зюганова было бы проще с позиции сенатора, а то и вице-спикера верхней палаты парламента.

А потому реакция на его обращение к президенту будет показательна не только в плане его личных перспектив, но и станет индикатором стратегических планов Кремля в отношении КПРФ. Так что подождём...