Юрист предложил ввести ответственность за оскорбление русского языка

https://static.news.ru/photo/fe7d6c24-74e2-11ea-9804-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поправки в Конституцию РФ дадут законодателю право ввести уголовную ответственность за оскорбление русского языка. Об этом в своей авторской колонке NEWS.ru заявил заслуженный юрист РФ Иван Соловьёв.

По его словам, сегодня в угоду сиюминутным политическим целям и интересам, русский язык начинают унижать или оправдывать такое унижение.

И абсолютно недопустимо, когда мы молча терпим, списывая этот позор на некую толерантность и свободу слова, — подчеркнул Соловьёв.

Юрист предположил, что в таких условиях полагаю, что русский язык, наряду с иными государственными символами, такими как флаг, герб, гимн может получить уголовно-правовую защиту.

Иными словами, за оскорбление русского языка должна наступать уголовная ответственность. Больших трудов от законодателя это не потребует. Тем более, если внесенная поправка в Основной закон страны, в которой русский язык признается языком государствообразующего народа, будет одобрена людьми, — пояснил он.

Как ранее писал NEWS.ru, депутаты Госдумы поддержали президентскую поправку к Конституции РФ о русском языке как языке государствообразующего народа. Помимо этого, признаётся право республик наряду с русским устанавливать свои национальные языки, которые могут употребляться в равной степени.