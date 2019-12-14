https://static.news.ru/photo/d7d2de2e-1f4c-11ea-831d-fa163e074e61_660.jpg Григорий Явлинский Фото: Сергей Киселёв/АГН «Москва»

Основатель и председатель политического комитета «Яблока» Григорий Явлинский прокомментировал решение съезда избрать в качестве нового председателя партии Николая Рыбакова.

Это не вопрос, чтобы быть довольным избранием нового председателя, — отметил политик.

По его словам, это нормальное решение для партии. Всем членам «Яблока» нужно работать дальше, однако пока никто не знает, что нужно сделать конкретно. В партии возможны перемены, передаёт ТАСС.

Избрание нового председателя политической партии «Яблоко» состоялось 15 декабря, писал NEWS.ru. По итогам проведённого голосования набравший 69 голосов делегатов съезда бывший зампред партии Николай Рыбаков стал председателем. Второе место занял глава Псковского отделения партии Лев Шлосберг (40 голосов), третье — Эмилия Слабунова (она получила 19 голосов). Председатель избирается на четыре года и не может занимать пост более двух сроков подряд.