Япония ввела новые санкции против России

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Япония ввела новые дополнительные санкции против России, также введены санкции против Белоруссии. В новый санкционный список попали Алишер Усманов, братья Ротенберги, Геннадий Тимченко, Дмитрий Песков, Дмитрий Козак и Сергей Кириенко, пишет ТАСС со ссылкой на МИД страны.

Всего в списке 20 россиян, включая главу Чечни Рамзана Кадырова и журналиста Владимира Соловьёва. Также под ограничения попали 12 граждан Белоруссии.Санкции вводятся против сыновей президента Белоруссии Виктора и Дмитрия Лукашенко, пресс-секретаря президента Натальи Эйсмонт, главы МВД Ивана Кубракова.

Введены ограничения к ещё двум российским организациям и десяти организациям из Белоруссии. Также Токио вводит запрет на экспорт в отношении Минобороны Белоруссии, включая вооружённые силы, органы правопорядка, разведывательные организации.

Кроме того, Токио вводит запрет на экспорт нефтеперерабатывающего оборудования в Россию

Накануне премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе дебатов парламента назвал южную часть Курильских островов «исконными территориями» страны. Кисида подчеркнул, что на данную местность распространяется японский суверенитет.

Ранее МИД Японии присвоило России третий уровень опасности из четырёх возможных. Это означает отказ от поездок для граждан страны.