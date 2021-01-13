Якутская гордума вынесла решение об отставке Авксентьевой

https://static.news.ru/photo/6cc2e3ee-5629-11eb-a470-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба Якутской городской Думы/yktgorduma.ru

Якутская городская дума приняла отставку мэра Сарданы Авксентьевой, которая покидает должность по состоянию здоровья.

Соответствующее решение было принято в ходе очередной сессии. Исполняющим обязанности мэра назначен первый заместитель главы города Евгений Григорьев.

Председатель гордумы Альберт Семёнов выразил Авксентьевой благодарность за работу.

Вместе мы плодотворно и конструктивно проработали 2,5 года, — цитирует Семёнова «ПолитЭксперт».

Как писал NEWS.ru, ранее глава Якутии Айсен Николаев рассказал, что первый заммэра Якутска Евгений Григорьев успел проявить себя как эффективный руководитель, который хорошо знает и город, и проблемы простых людей.

Авксентьева — первая женщина-мэр Якутска, она выиграла выборы в сентябре 2018 года как независимый кандидат. Среди местных жителей политик пользуется уважением и считается «народным мэром», так как приняла целый ряд решений, которые были доброжелательно восприняты горожанами. Первым же своим распоряжением она приказала продать дорогие машины мэрии, а одной из её последних инициатив стало намерение продать здание мэрии, так как чиновникам «необязательно сидеть в дорогом здании в самом центре города».

11 января Авксентьева сообщила, что подаст заявление об отставке по состоянию здоровья.