Яков Кедми вспомнил басни Крылова, комментируя отношения РФ и Европы

https://static.news.ru/photo/4a3e7320-1537-11eb-bda6-fa163e074e61_660.jpg Яков Кедми Фото: Mark Nakoykher/wikipedia.org

Политолог Яков Кедми словами из басни русского писателя Ивана Крылова оценил отношения РФ и Европы. Речь идёт о произведении «Слон и Моська». По мнению эксперта, антироссийский курс Старого Света обнажил его слабость, причём не только физическую, но и умственную.

Европа к старости слаба мозгами стала, — перефразировал великого поэта собеседник портала «Царьград», имея в виду басню «Мартышка и очки».

Также он сравнил Кремль и Европу с героями Крылова. При этом Москва выступает в роли слона, а Европа — в роли Моськи. Последняя лает на РФ, чтобы показать силу, хотя на самом деле беспомощна.

Причиной для подобной критики со стороны Кедми стало заявление руководителя европейской дипломатии Жозепа Борреля. Накануне дипломат сказал, что в Евросоюзе согласовали общую позицию по отношению к РФ после ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.

Российский оппозиционер потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва 20 августа. Спустя два дня Навального перевели на лечение в Берлин. Токсикологи бундесвера выявили, что он был отравлен веществом из группы «Новичок». Их выводы подтвердили лаборатории Франции и Швеции, а позже и в Организации по запрещению химоружия.

Международное сообщество потребовало у России расследовать случившееся. Москва, в свою очередь, требует предоставить соответствующие доказательства, так как пока оппозиционер был на территории РФ, токсических веществ в его организме обнаружено не было.

NEWS.ru сообщал о требовании американских сенаторов от Демократической и Республиканской партий ввести санкции против российских официальных лиц из-за отправления Навального. С такой просьбой они обратились к госсекретарю США Майку Помпео.