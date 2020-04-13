Политика

Яцкина назначили врио полпреда правительства в Госдуме

17:48, 13 апреля 2020
Андрей Яцкин Андрей Яцкин Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о временном возложении на Андрея Яцкина исполнения обязанностей полномочного представителя правительства РФ в Госдуме. Яцкин с 2004 года занимает пост полпреда правительства в Совфеде.

Возложить временно исполнение обязанностей полномочного представителя правительства РФ в Государственной думе на Яцкина Андрея Владимировича, — говорится в распоряжении.

Как писал NEWS.ru, бывший генеральный прокурор России Юрий Чайка официально назначен полномочным представителем главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Чайка назначен на должность полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе в соответствии с пунктом «к» 83-й статьи Конституции РФ.

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