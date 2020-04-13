Яцкина назначили врио полпреда правительства в Госдуме

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провёл телефонные переговоры со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом, в ходе которых политики обсудили ситуацию с коронавирусом.

Об этом сообщил в пресс-службе кабмина РФ. По её данным, главной темой разговора стала координация мер по борьбе с распространением инфекции. Кроме того, главы правительств обсудили ряд торгово-экономических вопросов, передаёт...