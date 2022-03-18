Обращение Путина к россиянам в «Лужниках». Главное
Путин обратился к россиянам в «Лужниках» на фоне годовщины присоединения Крыма и спецоперации на Украине
Михаил Родионов
NEWS.ru
16:50, 18 марта 2022
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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Президент России Владимир Путин выступил на концерте-митинге в «Лужниках» и поздравил гостей мероприятия с восьмой годовщиной воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Он отметил, что крымчане в 2014 году сделали правильный выбор на референдуме, и отдельно высказался о единстве народа и армии на фоне проходящей спецоперации российских военных по денацификации и демилитаризации на Украине.
На своей земле, объединённые общей судьбой, — так наверняка думали и этим руководствовались люди, когда шли на референдум в Крыму и Севастополе 18 марта 2014 года. Они жили и живут на своей земле. И хотели жить общей судьбой со своей исторической родиной, с Россией, они имели на это полное право и достигли своей цели.
Россия немало сделала, чтобы поднять Крым и Севастополь. Нужно было сделать вещи, которые не видны сразу невооружённым глазом. Они носят фундаментальный характер: газоснабжение, энергоснабжение, «коммуналка», восстановление дорожной сети, строительство новых дорог, магистралей и новых мостовых переходов.
Владимир Астапкович/РИА Новости
Крымчане и севастопольцы поступили правильно, когда поставили жёсткий барьер на пути неонацистов и крайних националистов. Потому что то, что происходило на других территориях и происходит до сих пор, лучшее тому подтверждение
Люди, которые проживали и проживают в Донбассе, также не согласились с государственным переворотом. Против них тут же были организованы карательные военные операции. И не одна. Их тут же погрузили в блокаду, подвергли систематическим обстрелам из пушек, наносили удары авиацией. Это всё и есть то, что называется геноцидом.
Именно избавить людей от этих страданий, от этого геноцида и является основной, главной причиной, побудительным мотивом и целью военной операции, которую мы начали в Донбассе и на Украине.
Нет больше той любви, как если бы кто-то отдал душу за друзей своих, — процитировал Путин Евангелие от Иоанна.
На митинг-концерт в Москве в честь воссоединения Крыма с Россией пришли более 200 тысяч человек. Мероприятие началось в 15:00 мск. Также на мероприятии выступил мэр Москвы Сергей Собянин, который поблагодарил граждан, посетивших концерт. Там выступили музыкальные группы «Любэ» и «Руки Вверх». Также на мероприятии выступят Григорий Лепс, Полина Гагарина, Тимати и другие артисты из России, Украины и ДНР.