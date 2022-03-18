Обращение Путина к россиянам в «Лужниках». Главное

16 марта ЛДПР выразила готовность вынести на референдум вопрос об отмене моратория на смертную казнь. К обсуждению этого вопроса российское общество возвращается, как правило, после резонансных преступлений против детей, но теперь дискуссия возобновилась из-за выхода России из Совета Европы. Однако даже в Госдуме далеко не все согласны с тем, что высшую меру нужно снова приводить в исполнение. Кроме того, эксперты и учёные сомневаются, что под страхом казни совершается меньше тяжких преступлений.

Либеральная бесовщина В ЛДПР вопрос о возврате к смертной казни курирует замглавы фракции Алексей Диденко. В интервью NEWS.ru он рассказал, что считает лишение жизни осуждённых эффективной мерой наказания, а отказ...