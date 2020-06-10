Временная комиссия СФ опубликует данные по фейкам о поправках в Конституцию

https://static.news.ru/photo/5b09474e-ab0f-11ea-872b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ опубликует в ближайшее время данные по распространению фейковой информации о поправках в Конституцию.

Об этом NEWS.ru сообщил председатель комиссии, заместитель главы комитета СФ по международным делам Андрей Климов.

Он напомнил, что нападки на Конституцию начались ещё в январе 2020 года, когда президент РФ Владимир Путин сделал заявление перед Федеральным Собранием.

По его словам, «Голос Америки» начал публиковать от лица своих экспертов тезисы, настроенные против поправок.

<…> за рубежом началась довольно массированная работа. И ещё тогда, в марте, а потом и в апреле, были заседания нашей Комиссии, где мы обращали внимание на все эти факты, — сказал Климов.

Он также пообещал, что профильная комиссия повысит активность, и её эксперты сделают все заявления по данному поводу к моменту голосования.

Ранее Патрушев заявил, что перед голосованием по Конституции Запад пытается дестабилизировать ситуацию внутри страны. Он заявил, что националистические и сепаратистские настроения в ряде российских регионах будут пытаться разжечь, в том числе с помощью некоммерческих неправительственных организаций

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