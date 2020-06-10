Временная комиссия СФ опубликует данные по фейкам о поправках в Конституцию

Временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ опубликует в ближайшее время данные по распространению фейковой информации о поправках в Конституцию.
Об этом NEWS.ru сообщил председатель комиссии, заместитель главы комитета СФ по международным делам Андрей Климов.
Он напомнил, что нападки на Конституцию начались ещё в январе 2020 года, когда президент РФ Владимир Путин сделал заявление перед Федеральным Собранием.
По его словам, «Голос Америки» начал публиковать от лица своих экспертов тезисы, настроенные против поправок.
<…> за рубежом началась довольно массированная работа. И ещё тогда, в марте, а потом и в апреле, были заседания нашей Комиссии, где мы обращали внимание на все эти факты, — сказал Климов.
Он также пообещал, что профильная комиссия повысит активность, и её эксперты сделают все заявления по данному поводу к моменту голосования.
Ранее Патрушев заявил, что перед голосованием по Конституции Запад пытается дестабилизировать ситуацию внутри страны. Он заявил, что националистические и сепаратистские настроения в ряде российских регионах будут пытаться разжечь, в том числе с помощью некоммерческих неправительственных организаций
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