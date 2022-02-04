Возможна ли сегодня новая «Ялта»? Отвечают эксперты и политики

Ровно 77 лет назад, 4 февраля 1945 года началась Ялтинская конференция — вторая встреча лидеров стран антигитлеровской коалиции. В этот момент исход войны уже был понятен всем союзникам, а потому Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль воспользовались возможностью и разделили сферы влияния. Созданный в Ялте биполярный мир просуществовал до распада СССР, а конференция навсегда осталась в истории как пример диалога между странами с разной идеологией. На фоне очередного обострения отношений между Россией и Западом NEWS.ru обратился к экспертам и политикам, которые придерживаются разных позиций, с одним вопросом: «Возможна ли сегодня новая „Ялта“?».
Интересный вопрос. Вы знаете, когда вопрос встал ребром и стало ясно, что не только Европа, но и мир в целом может быть окутан «коричневой паутиной», тогда сложили потенциалы страны, казалось бы, далёкие друг от друга.
В 1918 году и США, и Великобритания призывали разделить на куски Советскую Россию и расправиться с большевиками. Не расправились, Ленин сформировал четырёхмиллионную армию, расколотили Антанту и провели потрясающую модернизацию. Америка в 1927 году пела и плясала, а в 1928-м и 1929-м стала обваливаться, началась Великая депрессия. Вот тогда Рузвельт прислал к нам своих советников, они были потрясены эффективностью ленинско-сталинской модернизации, которая безграмотную распавшуюся империю подняла, и потрясающие преобразования в области экономики: за девять-десять лет построили девять тысяч лучших на тот момент предприятий. Встретили трагический 1941 год страной, которая занимала первые-вторые места в мире с самым грамотным населением и потрясающим, патриотично воспитанным новым поколением.
Тогда лидеры США и Англии пошли на то, чтобы провести целую серию встреч. В Ялте, по сути, предопределили будущее устройство мира, и Сталин дал согласие через три месяца после победы на Западном фронте открыть фронт на Востоке против империалистической Японии, помочь американцам.
На мой взгляд, сегодня эти страны, которые тогда шли на контакты, сами объявили нам новую войну. Финансовая в полном разгаре, санкционная — беспрецедентная. Пытаются стравить нас с братским украинским народом, хотя русские, украинцы и белорусы — это один народ с одной верой, культурой, одними победами. Поэтому никакой «Ялты» сегодня в том виде, как была тогда — с американцами, англичанами, — невозможно.
Другое дело — сегодня Путин полетел на открытие Олимпиады, и в рамках БРИКС и ШОС могут быть очень важные стратегические соглашения. Сил, которые выступают за мир, против глобализации по-американски. Может быть очень крупное соглашение, которое обеспечит устойчивость мира на фоне дикой агрессии натовцев и бесконечных провокаций.
По крайней мере, последние встречи в Кремле и с президентом Ирана, и с президентом Аргентины — свидетельство о том, что может сложиться устойчивая коалиция стран, которые выступают против оголтелых натовцев, которые пытаются поджечь на нашей территории войну.
Но надо понимать, что тогда «Ялту» заключали со страной, которая могла в одиночку перебить весь фашистский блок и его сателлитов. Сегодня мы выглядим иначе, поэтому особого интереса к заключению такого соглашения у нынешних англосаксов и натовцев нет.
«Ялта» возможна только как результат большой войны с решающим вкладом России в общее союзническое дело. Что сейчас может быть хотя бы аналогом такой войны? Война Запада с исламистами, с Китаем — Россия примет сторону Запада, заплатит миллионами жизней, и за это ей позволят разместить войска в Белоруссии? Вот это — мечта, вы серьёзно?
К сожалению, я думаю, новая «Ялта» невозможна. На той конференции собрались три руководителя стран-победительниц, которые боролись с общим злом, нацисткой Германией. Они обсуждали, что будут делать дальше мировые нации после окончания войны. А что сейчас «Ялта» даст? Я ничего не буду говорить о тех противоречиях, которые сейчас раздирают отношения между нами и партнёрами.
Другое дело, что нужен будет созыв какой-то международной конференции. Под эгидой ООН, но чтобы это была особо выделенная конференция, где люди не просто поговорят и пообвиняют друг друга. К ней надо тщательно готовиться, выработать меры борьбы с противостоянием, меры по выходу из мирового кризиса, а самое главное — выработать механизмы по урегулированию отношений между странами. Тогда эта конференция будет иметь смысл.
Но для этого нужна добрая воля ведущих мировых держав, нужен консенсус. Его пока нет.
Я думаю, вряд ли сегодня «Ялта» возможна. Слишком всё изменилось.
Во-первых, Ялтинские соглашения были на особых условиях: ещё шла война, Германия не была разбита. Более того, союзные силы ещё не вступили на территорию Германии. В Ялте были три основных партнёра, союзника, они были тесно сплочены, понимали, что дальше встанет вопрос о разгроме Японии, которая контролировала большие территории в Юго-Восточной Азии и большую зону Тихого океана. Поэтому там, конечно, был большой интерес, там были равные по силе партнёры, там был очень большой и сложный комплекс того, что сделать с Европой после разгрома Германии — понятно было, что Германия будет разгромлена, но Европа представляла собой огромные выжженные пространства. Плюс на эти проблемы смотрели по-разному, нужно было сверить часы.
Сейчас ситуация другая. Сейчас нет ни остроты вопроса, Запад испытывает очень большие трудности с тем, чтобы признать Россию как равноправного партнёра. Конечно, с точки зрения современного сознания вообще не очень приемлемая идея — разделение мира на сферы влияния. Плюс мы живём в новом, глобальном мире, где несмотря ни на что, всё связано, всё переплетено, где акцент делается на взаимодействии, а не на разделении мира на большие зоны. Поэтому мне кажется, что эти разговоры о новой «Ялте» немного от лукового, они не очень продуктивны. Может быть, для кого-то в России это существенно, чтобы тешить самолюбие, но мне представляется, что я большого смысла в этих обсуждениях не вижу.
Сегодня «Ялта» невозможна, потому что нет Второй мировой войны. «Ялта» была на фоне войны, уничтожения Европы, Китая. К моменту «Ялты» были убиты уже примерно 40 млн человек. Я бы не хотел повторения «Ялты». Для этого нужны предпосылки, а предпосылки «Ялты» — это Вторая мировая война, гибель огромного количества людей и перекраивание мировой политической системы. Вне этого контекста «Ялты» не существует, её просто быть не может.
Конечно, новая «Ялта» возможна. Надо просто садиться за стол переговоров, спокойно, внимательно обсуждать все болевые точки, которые возникли, сложились. Это было бы славное решение политиков, правильное. Другой роли у политиков нет, кроме как договариваться и снимать напряжение.
Было бы прекрасно, по крайней мере, представителям держав, участвовавших в Ялтинской конференции, сесть и для начала поговорить серьёзно. А потом, может быть, создать расширенную «Ялту», уговаривать остальные страны участвовать в создании нейтральных зон. Мы в России очень в этом нуждаемся, чтобы прибалтийские страны, Польша, скандинавские соседи вошли в союз нейтральных государств. Это как мечта, как сон.
Это связано с системой взаимных уступок, которые страны должны делать взаимно. Чтобы это состоялось, не хватает доверия. Все ведут себя резко, все потеряли слух, все немного не слышат и не слушают друг друга. Это не физическая проблема, это целенаправленные действия, к сожалению.
Нет, к сожалению, повторение Ялтинской конференции сегодня невозможно. Нету необходимых условий и политической воли. Конференция была организована в особых обстоятельствах Второй мировой войны, когда Британия, СССР и США были союзниками, сейчас это уже не так. Была холодная война, потом 10–20 лет всё более ухудшающихся отношений между Россией и Западом. Официально НАТО не считает Россию врагом, но фактически так считают многие европейские страны, в том числе входящие в ЕС.
Надо помнить, что многие люди на Западе, не имя достаточных знаний, оценивают Ялтинскую конференцию как нечто постыдное, как событие, на котором СССР и Запад поделили Центральную Европу, причём, по их мнению, западные лидеры Сталину продали Восточную Европу. Никто не помнит, что конференция была местом, где договорились создать ООН, например. Конечно, на самом деле во время конференции ещё не было западного и восточного блоков, а холодная война началась в 1948-м. Поэтому неправильно оценивать Ялтинскую конференцию через призму холодной войны. Судьбу Польши Сталин и Черчилль решали тоже не в Ялте, а в Москве ещё до конференции. К тому же Сталин не хотел, чтобы всё было так, как в итоге получилось. Он хотел, чтобы Германия, Австрия и, видимо, Чехословакия были нейтральными странами, но Запад в 1949-м разделил Германию, создал Федеративную Республику и НАТО.
Сегодня делить мир на сферы влияния уже невозможно. Общественное мнение, региональные центры силы, демократическое развитие в малых странах, националистическое в других — «Ялта» произошла в конце чудовищной Второй мировой войны, когда весь мир лежал в руинах, кроме нескольких великих держав-победительниц, часть которых тоже страшно пострадала, как Советский Союз. Тогда можно было поделить Европу на сферы влияния. Сейчас уже этот номер не пройдёт, слава богу, войны не было, просто идёт борьбы за распространение влияния, но договорённость такая невозможна.
Новая «Ялта» — это именно то, чего долго добивается российское руководство. Чтобы к нам относились как к сверхдержаве, как к равноправному собеседнику Соединённых Штатов, и чтобы мы, гласно или негласно, поделили мир на сферы влияния. И это то, что категорически не подходит Западу, во всяком случае, если судить по официальным заявлениям его представителей.
Что же касается сути, то можно сказать, что частично эта новая реальность уже признана, потому что когда происходил кризис в Казахстане, все понимали, что только Россия в состоянии быстро и безболезненно навести там порядок. То же самое относится к Киргизии, Таджикистану и армяно-азербайджанскому конфликту. По факту — раздел сфер влияния происходит.
Другое дело, что сферы влияния пока не в тех границах, на которые претендовала бы Москва. В идеале для Москвы в эту сферу влияния должен входить весь бывший СССР за исключением стран Балтии. Здесь идёт жёсткий торг, жёсткая конфронтация с Западом. Именно поэтому украинская тема стала такой болезненной: сейчас по факту мы договариваемся о новой «Ялте» не столько за столом переговоров, сколько в реальной политике, используя в том числе военно-дипломатические средства, о которых говорил президент Путин.
Новая «Ялта», скорее всего, нереальна. Реальна новая перестройка — откат России от сегодняшней внешней и внутренней политики, новый компромисс с Западом на условиях Запада и превращение России в допутинскую. Новая «Ялта» — это когда формируются новые центры власти и между ними устанавливается соглашение. Никакого соглашения нет, американцы давят, наши условия не принимаются, нас ставят в ситуацию проигравших людей, поэтому все попытки нашего МИД установить границы, провести красные линии кончаются ничем. Всё то явное и неявное, что выходит в публичное пространство, говорит о том, что американцы используют этот критический для России момент, чтобы ещё больше продвинуть себя на территории Украины и в других регионах мира.