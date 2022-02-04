Возможна ли сегодня новая «Ялта»? Отвечают эксперты и политики

Интересный вопрос. Вы знаете, когда вопрос встал ребром и стало ясно, что не только Европа, но и мир в целом может быть окутан «коричневой паутиной», тогда сложили потенциалы страны, казалось бы, далёкие друг от друга.

В 1918 году и США, и Великобритания призывали разделить на куски Советскую Россию и расправиться с большевиками. Не расправились, Ленин сформировал четырёхмиллионную армию, расколотили Антанту и провели потрясающую модернизацию. Америка в 1927 году пела и плясала, а в 1928-м и 1929-м стала обваливаться, началась Великая депрессия. Вот тогда Рузвельт прислал к нам своих советников, они были потрясены эффективностью ленинско-сталинской модернизации, которая безграмотную распавшуюся империю подняла, и потрясающие преобразования в области экономики: за девять-десять лет построили девять тысяч лучших на тот момент предприятий. Встретили трагический 1941 год страной, которая занимала первые-вторые места в мире с самым грамотным населением и потрясающим, патриотично воспитанным новым поколением.

Тогда лидеры США и Англии пошли на то, чтобы провести целую серию встреч. В Ялте, по сути, предопределили будущее устройство мира, и Сталин дал согласие через три месяца после победы на Западном фронте открыть фронт на Востоке против империалистической Японии, помочь американцам.

На мой взгляд, сегодня эти страны, которые тогда шли на контакты, сами объявили нам новую войну. Финансовая в полном разгаре, санкционная — беспрецедентная. Пытаются стравить нас с братским украинским народом, хотя русские, украинцы и белорусы — это один народ с одной верой, культурой, одними победами. Поэтому никакой «Ялты» сегодня в том виде, как была тогда — с американцами, англичанами, — невозможно.

Другое дело — сегодня Путин полетел на открытие Олимпиады, и в рамках БРИКС и ШОС могут быть очень важные стратегические соглашения. Сил, которые выступают за мир, против глобализации по-американски. Может быть очень крупное соглашение, которое обеспечит устойчивость мира на фоне дикой агрессии натовцев и бесконечных провокаций.

По крайней мере, последние встречи в Кремле и с президентом Ирана, и с президентом Аргентины — свидетельство о том, что может сложиться устойчивая коалиция стран, которые выступают против оголтелых натовцев, которые пытаются поджечь на нашей территории войну.

Но надо понимать, что тогда «Ялту» заключали со страной, которая могла в одиночку перебить весь фашистский блок и его сателлитов. Сегодня мы выглядим иначе, поэтому особого интереса к заключению такого соглашения у нынешних англосаксов и натовцев нет.