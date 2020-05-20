Востоковед: США и Израиль воспользовались сложностями внутри Палестины

https://static.news.ru/photo/300beac4-9abb-11ea-98e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shadi Jarar'Ah/Keystone Press Agency/Global Look Press

США и Израиль использовали неурядицы внутри национального движения Палестины для аннексии палестинских земель, что приведёт к обострению арабо-израильского конфликта.

Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Борис Долгов. Эксперт отметил, что «ползучая» аннексия Израилем палестинских земель при поддержке Соединённых Штатов продолжается, несмотря на реакцию мирового сообщества.

Палестинские земли, которые предназначались им по решению ООН от 1947 года, фактически аннексируются Израилем, там строятся еврейские поселения, и они де-факто присоединяются к Израилю, — рассказал востоковед.

По словам Долгова, действия Вашингтона уже давно не направлены на справедливое решение палестинской проблемы. США решили поддерживать исключительно одну сторону конфликта, несмотря на противоправные действия Израиля.

Востоковед подчеркнул, что внутри национального движения Палестины нет единства. Глава автономии Махмуд Аббас конфликтует с группировкой ХАМАС. Эти противоречия активно эксплуатируются Израилем и США для продвижения своих интересов.

Как сообщал NEWS.ru, Палестина приняла решение расторгнуть все договорённости с США и Израилем из-за озвученного израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху намерения аннексировать палестинские земли.