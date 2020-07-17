Воробей и лебедь: Пекин метафорой охарактеризовал отношения с Вашингтоном

https://static.news.ru/photo/34b583a6-c837-11ea-878c-fa163e074e61_660.jpg Хуа Чуньин Фото: Артем Иванов/ТАСС

Власти Соединённых Штатов Америки показывают всё большую безрассудность во взаимоотношениях с КНР, рассказала 17 июля 2020 года представитель МИД Китая Хуа Чуньин. По её словам, Белый дом ради собственных интересов, не испытывая колебаний, отвлекает внимание мировой общественности от собственных проблем.

Дипломат добавила, что Вашингтон при этом буквально сходит с ума, пишет «Интерфакс» со ссылкой на западные СМИ. Она отметила, что Поднебесная не собирается бросать вызов США или занимать их место. Женщина надеется, что американские партнёры «вернутся к рациональности» на политической арене по отношению к КНР.

Воробей не сможет понять чаяний лебедя, — добавила она.

Отношения между странами в 2020-м испортились из-за множества разногласий. Накануне генпрокурор США Уильям Барр заявил, что Пекин начал «экономический блицкриг» с целью сместить Штаты в качестве ведущей мировой державы и навязать свою идеологию всей планете.

В середине июля власти США ввели визовые ограничения для сотрудников китайских технологических компаний. Санкции коснулись компании Huawei, некоторые сотрудники которой оказывают материальную поддержку режиму Коммунистической партии Китая.

Также стало известно, что Белый дом не исключил, что может применить новые санкции в отношении Китая из-за ситуации в Южно-Китайском море. Об этом сообщил на интернет-семинаре в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэвид Стилуэлл. По его словам, использование Вашингтоном ограничительных мер против Пекина не увеличит риск конфликта в Южно-Китайском море, поскольку США обеспечивают «исполнение существующего права». Стилуэлл полагает, что Китай использует «бандитскую тактику» в целях получения контроля над энергетическими ресурсами в Южно-Китайском море, поэтому такие шаги КНР угрожают существующему региональному порядку, «давшему Азии десятилетия процветания».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Пекину не страшны санкции, которыми грозит Вашингтон из-за возрастающих трений по Южно-Китайскому морю. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Она выразила надежду на то, что власти США «прекратят движение в неверном направлении».