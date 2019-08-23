https://static.news.ru/photo/6c4e908e-c59d-11e9-92e2-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: White House/via Globallookpress.com

Вопрос о приглашении России на саммит «семёрки» в 2020 году находится в компетенции США.

Американцы проводят саммит G7, и, конечно, это будет вопросом для американцев, кого они пригласят в следующем году и как они это сделают. Считаю, что позиция в отношении русских не изменилась, — заявил источник в ведомстве канцлера ФРГ.

О возможном возвращении России в G8 впервые заговорил президент США Дональд Трамп. Другие лидеры «Семёрки», в частности, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер ФРГ Ангела Меркель, высказались против этой инициативы.

Как ранее писал News.ru, немецкий политик, председатель Свободной демократической партии (CвДП), Кристиан Линднер одобрил возможное возвращение России к сотрудничеству с G7.