Володин заявил о новом содержании работы Госсовета

https://static.news.ru/photo/f964e478-ef59-11ea-a2af-fa163e074e61_660.jpg Заседание Государственного совета Фото: kremlin.ru

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин в эфире телеканала «Россия - 1» рассказал о работе Государственного совета.

В частности, в разговоре с журналистом Сергеем Брилёвым политик упомянул о включении в состав Госсовета руководителей регионов. По словам Володина, они должны иметь обратную связь с контрольно-надзорными органами. Спикер Госдумы подчеркнул, что порой в регионах целью проверок является не окончательный результат, а просто получение «галочки». В этом случае и необходима обратная связь, чтобы руководитель субъекта РФ смог напрямую обсудить вопросы с теми, кто осуществляет надзор и контроль.

Володин отметил, что необходимо принять федеральный закон, согласно которому поправка о Госсовете в Конституцию России была бы наполнена конкретным содержанием.

Многое предстоит сделать для того, чтобы сегодняшний Госсовет был наполнен новым содержанием, которое сделает его ещё более эффективным, - сказал Володин в эфире программы «Вести недели».

Как ранее писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин выскажетсвоё мнение по поводу инициатив о составе и полномочиях Госсовета после того, как их обсудят в Госдуме, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее стало известно, что законопроекты о Госсовете, правительстве, прокуратуре, судебной системе и формировании Совфеда планируется внести в Госдуму в сентябре – октябре.