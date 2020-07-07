Володин прокомментировал решение ЕСПЧ по обращению Рашкина

https://static.news.ru/photo/812e3c24-c089-11ea-b0da-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что решение Европейского суда по правам человека, который обязал власти России выплатить депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину €7,8 тысячи, носит политический и ангажированный характер.

Таким образом Володин прокомментировал решение ЕСПЧ.

Никакого отношения к правосудию и объективности [решение] не имеет, и я с ним не согласен <...> сам документ ЕСПЧ озаглавлен «Рашкин против России». В этом и есть смысл происходящего, — заявил Володин.

Он напомнил, что Рашкин, выступая на митинге в 2009 году, так оценил события 1991 года: «Все эти преступления лежат тяжёлым грузом на власти, которая совершила переворот в девяносто первом году, на <...> Володиных... Кровью они должны смыть этот позор, который они нам здесь навязали».

Однако Володин отметил, что он в 1991 году работал преподавателем в вузе, никакой партийной должности не занимал, в управлении страной не участвовал. По мнению спикера Госдумы, Рашкин обвинил в перевороте его напрасно. Он снова потребовал извинений от депутата.

Как писал NEWS.ru, Рашкин заявил, что доволен решением Европейского суда по правам человека. 7 ноября 2009 года он, будучи депутатом Госдумы, обвинил на тот момент зампредседателя Госдумы Володина «в преступлениях перед народом и русской нацией». В 2010 году саратовский суд взыскал с него 1 млн рублей за причинение морального вреда. Этот приговор ЕСПЧ счёл несправедливым.