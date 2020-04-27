Володин отметил зависимость качества жизни россиян от работы парламента

https://static.news.ru/photo/33626920-8871-11ea-970e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что эффективность работы парламента напрямую влияет на качество жизни российских граждан и развитие страны.

Об этом он сказал в своём поздравлении с Днем российского парламентаризма, опубликованном на сайте Госдумы.

Институт парламентаризма — важная часть системы публичной власти, представляющая интересы народа России, от эффективности которого зависит законодательное обеспечение достижения национальных целей развития, — говорится в нём.

Спикер Госдумы отметил, что членам парламента следует опираться на поддержку граждан, оперативно принимая эффективные решения, в частности, те, которые направлены на оказание помощи семьям с детьми и поддержку экономики, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российская экономика может пострадать от переноса майских праздников на более поздний срок из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа. С таким заявлением в разговоре с журналистами выступил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.