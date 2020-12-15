Володин: Госдума сэкономила свыше 1 млрд рублей за счёт поездок за рубеж

https://static.news.ru/photo/8d03525e-3f2e-11eb-bb4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Госдума в этом году сэкономила свыше 1,3 млрд руб. за счёт сокращения расходов нижней палаты. В резервный фонд правительства РФ уже перечислены 712,8 млн руб. бюджетных денег.

Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он пояснил, что в эту сумму входят деньги, которые были сэкономлены, в частности, за счёт сокращения поездок депутатов за границу, пишет «РГ».

По сравнению с нынешним годом, в прошлом Госдума вернула в российскую казну 394 млн руб. В 2018 году было сэкономлено 500 млн руб., в 2017 — 706 млн руб.

В 2020 году объём финансирования Государственной думы составил порядка 11 мрд руб. В 2021 году на работу нижней палаты парламента, согласно пояснительной записке к бюджету, планируется направить 13,04 млрд руб., в 2022 — 12,38 млрд, в 2023 году объём финансирования депутатов составит 12,7 млрд руб.

Ранее NEWS.ru сообщал, что благодаря так называемому совершенствованию пенсионной системы бюджет России смог сэкономить 21,5 млрд рублей. Об этом NEWS.ru рассказали в Национальном рейтинговом агентстве (НРА).