Военный эксперт рассказал, будет ли война России с Украиной и НАТО

https://static.news.ru/photo/803aecbe-978d-11eb-ac10-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/armsnews

Военный эксперт Игорь Коротченко ответил на вопрос NEWS.ru, стоит ли опасаться открытой войны между Россией, Украиной и НАТО.

По его словам, проводимые сейчас учения являются элементом боевой подготовки НАТО, а также попыткой устрашения России с военно-политической точки зрения.

Но в данном случае состояние российских вооружённых сил таково, что говорить о безнаказанности агрессии бессмысленно. Я думаю, что военные и в Москве, и в Брюсселе, и в Вашингтоне понимают это, и, отрабатывая те или иные сценарии боевых действий, ни одна из сторон не желает большой войны, либо реальной военно-политической конфронтации, — отметил он.

Эксперт уточнил, что позиция российской стороны очень простая — потенциал страны страхует её от любых форс-мажоров.

Что касается втягивания Украины в войну — тот она будет разгромлена безусловно. Другое дело — рискнёт ли НАТО на прямую военную форму поддержки Украины? Но это будет означать нападение на Россию, — пояснил Коротченко.

Он также сообщил, что НАТО — это мощный военно-политический блок и поэтому было бы наивно преуменьшать его возможности. При этом стоит помнить, что Украина не является членом Альянса и поэтому у него нет никаких обязательств перед ней.

Что касается всех демонстративных заявлений — то это не более чем заявления. И Грузию поддерживали в 2008 году заявлениями, прекрасно помним как дальше всё было. Россия не хочет войны, Россия предупредила, что вторжение украинской армии в Донбасс автоматически приведёт к военному реагированию России на украинское вторжение, — заявил эксперт.

Отвечая на вопрос о том, сколько дней продлится война с Украиной в случае начала боевых действий, Коротченко отметил, что всё зависит от масштаба — ограничится ли РФ операцией по принуждению к миру или будут решаться другие, более крупные задачи.

Я в принципе говорю, что финал войны Украины с Россией всем известен. Украина обладает определённым военным потенциалом, безусловно. Мы сегодня говорим о том, что посланный нами сигнал должен быть услышан на Западе или в Киеве. Кто не услышал — ну судьба его будет печальна. Все же понимают, кому адресован этот сигнал, чтобы не было иллюзий ни у США, ни у НАТО, ни у Украины, — считает эксперт.

Он добавил, что если украинские власти развяжут войну, в итоге «будет две Украины, как ФРГ и ГДР». Восточная Украина — дружественная нам, и Западная Украина — некий аналог ФРГ, уточнил Коротченко.

Как писал NEWS.ru, ранее в российской армии начались проверки боеготовности после соответствующего распоряжения главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. Соединения прибыли на полигоны для участия в тактико-специальных и двусторонних манёврах. Руководитель ведомства потребовал обеспечения высокого качества контрольных занятий и безопасности во время передвижения эшелонов со спецтехникой.