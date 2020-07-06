Военный эксперт представил сценарий ответного удара РФ по Украине

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Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым. О возможностях вооружённого конфликта ранее заявляли украинские военные.

По словам Кнутова, в случае атаки ВСУ на Крым российская армия ответит ударом не только по тем, кто будет штурмовать полуостров, но и по базам и штабам противника.

Львовская база и другие будут полностью уничтожены, — уточнил он в беседе с газетой «Вечерняя Москва».

Специалист напомнил, что в последние годы развитием украинской армии занялись США и НАТО. Они провели серьёзную переподготовку ВСУ.

Это уже не та армия, которая была в 2014 году. Украинская армия должна выполнять такую же роль, как в своё время Афганистан для Советского Союза: создавать напряжение, вытягивать ресурсы из социально-экономического сектора в оборону, — пояснил Кнутов.

Он уточнил, что всё это — часть американской стратегии «троянского коня» в отношении России, а воинственные заявления Киева отражают антироссийские настроения НАТО. Он добавил, что под видом оборонительного вооружения Украине поставляют наступательное, а советское оружие выводится из эксплуатации.

Оружие предоставляется не только ВСУ, но и нацистским отрядам, призванным зачищать Донбасс и Крым, — уверен Кнутов.

Комментируя возможности украинского комплекса «Нептун», о мощности которого в последнее время напоминает Киев, Кнутов подчеркнул, что это штучный экземпляр.

Я смотрел видео применения «Нептуна» по кораблю и могу сказать, что у него нет тех характеристик, о которых заявляют. Такую ракету мы своими системами ПВО в состоянии уничтожить, — рассказал он.

5 июля командующий украинскими Военно-морскими силами контр-адмирал Алексей Неижпапа предположил, что Москва пойдёт атакой на юг Херсонской области, чтобы попытаться восстановить Северо-Крымский канал на полуострове. Он обеспечивал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После воссоединения полуострова с Россией подача воды Киевом по каналу была прекращена. Чтобы защититься, Украина в 2021 году на Чёрном и Азовском морях развернёт несколько дивизионов комплексов «Нептун» с крылатыми ракетами Р-360 комплекса «Нептун». Контр-адмирал отметил, что Украина намерена «как можно скорее и грамотно их применять».

«Нептун» предназначен для поражения боевых кораблей, береговых радиоконтрастных целей в простых и сложных метеоусловиях в любое время суток и года, в том числе при активном огневом и радиоэлектронном противодействии противника. 17 июня военные провели успешные испытания комплекса. При этом впервые тесты проходили с использованием боевого заряда. Власти Украины ранее заявляли, что Крымский мост за несколько минут может быть уничтожен таким оружием.

При этом член комитета Совфеда РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич усомнился, что хотя бы один рабочий экземпляр «Нептуна» вообще существует. Ранее первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, отвечая на заявление украинского командующего, отметил, что для Киева «всё закончится печально», если он решится на военную конфронтацию с РФ. Депутат Госдумы Вячеслав Никонов при этом отметил, что в том случае, если между Украиной и Россией начнётся война, РФ потопит украинский флот за считанные минуты.

В Кремле также отреагировали на высказывание Неижпапы. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сообщения о планах России начать военную операцию на юге Украины являются глупостью и «нагнетанием антироссийской истерии», писал NEWS.ru.