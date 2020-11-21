Военный эксперт назвал причину выхода США из Договора по открытому небу

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Соединённые Штаты вышли из Договора по открытому небу и посылают свои бомбардировщики на Ближний Восток, чтобы увеличить военные риски для России. Такое мнение высказал военный эксперт и полковник в отставке Михаил Тимошенко.

Риски для РФ всё время растут. Нас всё время пытаются напрячь каким-то способом. Идёт к тому, чтобы русских нагнуть настолько, чтобы они сдались без войны. А если всё-таки, не дай бог, придётся что-то бросать в сторону друг друга, чтобы ничего с нашей территории до их территории не долетело, — рассказал эксперт URA.RU.

Он напомнил, что США уже вышли из договора по ПРО и договора по ракетам средней и меньшей дальности. На очереди — единственный оставшийся договор по сокращению и ограничению наступательных вооружений, уверен Тимошенко.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия намерена добиться твёрдой гарантии того, что государства — участники ДОН, оставшиеся в соглашении, будут твёрдо соблюдать положения документа.

А глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что союзники США по НАТО должны гарантировать России непередачу информации по «открытому небу» американским властям. По его словам, выход Соединённых Штатов из Договора по открытому небу (ДОН) является игрой в одни ворота. Слуцкий также отметил, что только на основании этого будут определяться шаги российской стороны.

США официально перестали исполнять обязательства по Договору по открытому небу (ДОН), заключённому в 1992 году. 22 ноября исполнилось полгода с того момента, когда Вашингтон объявил о выходе из договора. Действующий президент США Дональд Трамп объявил о своём решении 21 мая 2020 года. На следующий день в Кремле получили соответствующее уведомление из Белого дома. Трамп тогда объяснял данное решение тем, что Россия якобы нарушила условия соглашения.