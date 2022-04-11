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Военный эксперт назвал двуличным отношение Сербии к России

Военный эксперт Коротченко: сербское правительство показывает двуличное отношение к России
17:44, 11 апреля 2022
Военный эксперт назвал двуличным отношение Сербии к России Фото: [email protected]/flickr.com
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Сербское правительство показывает двуличное отношение к России, заявил военный эксперт, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко «ПолитРоссии». Сербия получает от российской стороны помощь, но поступает так, как выгодно США, оправдываясь давлением, объяснил он.

И каждый раз президент этой страны заявляет, что он, дескать, поставлен в такую ситуацию, что иначе поступить не может. Но это в конце концов выбор Белграда. Руководство Сербии, заявляя о симпатии своего народа к России, демонстрирует двуличную позицию. Получив от нас дешёвый газ, различные пряники, Белград поступает так, как выгодно США. При этом сербские власти всё оправдывают возможным давлением со стороны Запада, — сказал Коротченко.

А озабоченность Запада по поводу военных учений в Сербии лишь формальность, «дежурная дипломатия», считает он.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что ради процветания страны и её защиты он готов «глотать жаб». Так сербский лидер ещё раз прокомментировал голосование Белграда в ООН за приостановку участия России в Совете организации по правам человека. По его словам, изначально при голосовании о членстве России в СПЧ ООН было решено воздержаться, однако на страну было организовано «огромное давление».

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