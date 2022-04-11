Военный эксперт назвал двуличным отношение Сербии к России

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Руководство России шокировано поддержкой «фашистского режима на Украине» в ЕС и тем фактом, что Запад практически начал войну против РФ, заявил NEWS.ru политолог Сергей Марков. Таким образом он прокомментировал ответ министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на выступление главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля. Последний считает, что решить конфликт на Украине можно только военным путём, на что Лавров отметил, что слова дипломата «существенно меняют правила игры».

Это ещё мягкое заявление Лаврова. Руководство России шокировано тем, что Запад фактически начал войну непосредственно против РФ, власти до сих пор не осмыслили абсолютно новую реальность, Лавров её фиксирует, а...