Военный эксперт назвал двуличным отношение Сербии к России

Сербское правительство показывает двуличное отношение к России, заявил военный эксперт, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко «ПолитРоссии». Сербия получает от российской стороны помощь, но поступает так, как выгодно США, оправдываясь давлением, объяснил он.
И каждый раз президент этой страны заявляет, что он, дескать, поставлен в такую ситуацию, что иначе поступить не может. Но это в конце концов выбор Белграда. Руководство Сербии, заявляя о симпатии своего народа к России, демонстрирует двуличную позицию. Получив от нас дешёвый газ, различные пряники, Белград поступает так, как выгодно США. При этом сербские власти всё оправдывают возможным давлением со стороны Запада, — сказал Коротченко.
А озабоченность Запада по поводу военных учений в Сербии лишь формальность, «дежурная дипломатия», считает он.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что ради процветания страны и её защиты он готов «глотать жаб». Так сербский лидер ещё раз прокомментировал голосование Белграда в ООН за приостановку участия России в Совете организации по правам человека. По его словам, изначально при голосовании о членстве России в СПЧ ООН было решено воздержаться, однако на страну было организовано «огромное давление».