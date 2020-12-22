Владимир Путин стал политиком года по версии россиян

https://static.news.ru/photo/b5c8d89c-4430-11eb-9a98-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Специалисты Всероссийского центра общественного мнения провели опрос, целью которого было узнать, кто из государственных деятелей, по мнению граждан РФ, достоин называться политиком года. Большинство респондентов сообщило, что считает таковым президента страны Владимира Путина.

В опросе участие приняли 1,6 тысячи человек старше 18 лет. Сотрудники ВЦИОМа проводили исследование в течение декабря.

Выяснилось, что политиком года 38% респондентов считают именно Путина. На втором месте идёт премьер-министр Михаил Мишустин, набравший 17%. За главой правительства следуют глава Минобороны РФ Сергей Шойгу (15%), глава МИД РФ Сергей Лавров (9%) и лидер ЛДПР Владимир Жириновский (7%), передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, согласно данным опроса, более четверти жителей Украины назвали президента страны Владимира Зеленского неудачником 2020 года.

Респондентам опроса «Демократических инициатив» предложили ответить на вопрос о том, кого из политических деятелей они готовы назвать «политиком 2020 года», а кого «неудачником 2020 года».