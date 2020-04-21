Четвёртая неделя самоизоляции принесла первые общественные протесты — то, чего ждали, но чего не в меньшей степени и опасались. Любые публичные мероприятия во время самоизоляции чреваты непредсказуемыми последствиями — от массового заражения до жёсткой реакции властей.

Во Владикавказе о реальности-нереальности первого узнают уже скоро, а второе жители Северной Осетии почувствовали на себе — почти 70 человек были задержаны на несанкционированном митинге 20 апреля, а его организатор Вадим Чельдиев вечером того же дня был заключён в СИЗО на два месяца. События во Владикавказе, привлёкшие внимание российских СМИ, переросли в том же виртуальном медийном пространстве в онлайн-митинги сперва в Ростове-на-Дону, а затем и по всей стране, создав своеобразную информационную картину дня.

Впрочем, не будем связывать одно с другим слишком жёстко. Митинги в Северной Осетии имеют свою собственную историю, интригу и связаны с местными обстоятельствами — как объективными, так и субъективными. В маленькой республике, где все друг друга знают и где люди живут в основном торговлей и посредническими услугами, самоизоляция переносится особенно болезненно на фоне различных слухов о нарушениях запретов самими властями, в которых недостатка не имеется. Когда взрослые мужчины и женщины почти месяц сидят без работы, ничем не заняты, имеют достаточно времени для того, чтобы обсуждать своё положение и всевозможные слухи, они представляют собой взрывоопасный материал — достаточно поднести спичку. И спичка нашлась — в лице упомянутого Чельдиева, местного уроженца, уже 20 лет проживающего и работающего в Санкт-Петербурге, но воспринимаемого как своего.

Вадим Чельдиев Вадим Чельдиев/youtube.com

Чельдиев — любопытная фигура. Ему 39 лет, он оперный певец, но уже несколько лет активно занимается благотворительностью и общественной работой. В 2019 году Чельдиев прославился отказом от звания «Заслуженный артист Северной Осетии» в знак протеста против пенсионный реформы, а годом ранее был одним из организаторов митинга против работы завода «Электроцинк». Он активно выступает в социальных сетях, на YouTube и хорошо известен в республике, хотя и имеет там неоднозначную репутацию. Для маленьких наций вообще характерно большое внимание к своим чем-то прославившимся землякам.

Именно Чельдиев и призывал активно в последние дни выйти 20 апреля на митинг протеста перед зданием правительства во Владикавказе. Его арест 17 апреля в Санкт-Петербурге только подлил масла в огонь, так как дал в руки протестующих новый лозунг — требовать освобождения певца. В СМИ нередко можно встретить информацию о том, что сам Чельдиев и митингующие отрицают реальность коронавируса или требуют снять режим самоизоляции. Но люди шли на митинг с совсем другими призывами, а именно — отставка властей Северной Осетии (как исполнительной ветви, так и законодательной), назначение главой правительства Виталия Калоева, а также проведение новых выборов. Наличие раскрученной фигуры Чельдиева, настроенного яро враждебно по отношению к главе республики Вячеславу Битарову, а также разнообразных каналов общения в Интернете способствовало электризации настроений и тому, что более тысячи человек вышли в центре города на запрещённый митинг. Основу их составляли молодые люди, явно ничем не занятые в понедельник в середине дня — печальное следствие не то массовой безработицы, не то карантина.

И хотя Чельдиев призывал в своих обращениях соблюдать максимальную осторожность, без стычек с полицией, в которую летели камни (на площади проводятся ремонтные работы, поэтому булыжников имелось в избытке), не обошлось. К протестующим вышел сам Битаров и полчаса общался с людьми — шаг единственно разумный и смелый. Из толпы были отобраны представители для дальнейших переговоров с властями. Каких-то внятных и чётких требований с их стороны, кроме «в отставку!» и спутанных претензий, не прозвучало, как это обычно и бывает в таких случаях. В итоге силовики выдавили протестующих из центра.

Ольга Смольская/ТАСС

В отсутствие лидера, которого, по первым сообщениям переговорщиков, якобы обещали освободить, но в итоге арестовали на пару месяцев, чёткой программы действий и при ясном понимании, что самоизоляция — не выдумка местных властей, а политика, идущая сверху, из Кремля, вряд ли мы увидим долгосрочное противостояние. Тот же Калоев призвал людей успокоиться и не собираться. У самого Чельдиева взгляды вполне ортодоксальные — он сторонник СССР, апеллирует к славному прошлому Осетии, представляя собой причудливую смесь коммунистическо-державных и национально-патриотических воззрений. Он постоянно обращается к событиям Великой Отечественной войны, к героическим мифам местной истории. Впрочем, его идеология мало кого волнует — просто людям нужен был ситуативный лидер, признанный авторитет, человек, который бы говорил об их проблемах, о том, что их волнует.

Что касается виртуальных митингов, то благодаря приложению «Разговорчики» в «Яндекс.Картах» люди неожиданно получили возможность привязывать свои протесты и возмущение к чётким географическим координатам. Это и безопасно для них, и адресно притом. Разумеется, действенность подобных акций на порядок ниже, чем когда люди непосредственно выходят на улицу. Да и «Яндекс» старательно стирает политические надписи. Однако и такой способ самовыражения в период самоизоляции служит индикатором недовольства, в первую очередь, для властей.

Итогом 20 апреля является необходимость для Кремля задуматься о дальнейшей политике, прежде всего, в социальном измерении. Люди всё громче и чаще требуют непосредственной финансовой помощи либо возобновления экономической активности. Запас накоплений в России оказался слишком мал, чтобы спокойно пережидать трудное время. Также население не устраивает нынешний неопределённый правовой статус, поэтому другим популярным требованием является введение чрезвычайного положения, судя по записям в «Разговорчиках». Владимир Путин должен предложить россиянам убедительную альтернативу нынешнему курсу, делая упор теперь уже не на профилактику заражений, а на поддержание жизненного уровня.