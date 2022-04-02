Вице-спикер ГД Чернышов оценил проект закона о геноциде русских на Украине

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в беседе с NEWS.ru заявил, что за геноцид русских на Украине виновные ответят по всей строгости закона — и человеческого, и Божьего. Так он прокомментировал планы ЛДПР внести в нижнюю палату парламента проект заявления о геноциде русских на Украине. По его мнению, с 2014 года украинские власти грубо нарушали нормы международного права.

Фракция ЛДПР планирует внести в Госдуму проект заявления о признании геноцида русских на Украине с 2014 года, все действия официального Киева с этого момента, согласно документу, являются грубейшим нарушением международного права, — сказал он.

Чернышов отметил, что на Украине годами из истории вымарывались страницы, связанные с Россией и русским народом. В частности, украинские власти принимали законы, запрещающие георгиевскую ленточку, а также исключающие возможность проведения парада Победы.

Концентрацией ненависти к России стало уничтожение русских в Одессе. Их сжигали заживо, глумились над телами, подчеркнул вице-спикер.

За годы националистического угара, после нескольких майданов в застенках украинских карателей были уничтожены тысячи, а то и десятки тысяч человек, которые хотели быть русскими и любить Россию, — подытожил он.

Ранее стало известно, что ЛДПР внесёт на рассмотрение Госдумы проект заявления о признании геноцида русского населения на Украине с 2014 года. Основанием для этого шага стал указ Киева о мерах «по преодолению террористической угрозы и сохранению территориальной целостности Украины».

По мнению авторов проекта, этим документом был закреплён курс на уничтожение жителей ДНР и ЛНР, подавляющее большинство которых относится к русской этнической группе.