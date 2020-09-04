Ветеран СВР рассказал о добыче сведений о НАТО

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Экс-разведчик Юрий Шевченко высказал предположение, что получил звание Героя России за добычу почти трети от всех сведений по планам НАТО. Звание было присвоено ему в 2017 году закрытым указом Владимира Путина.

Был такой период, когда высшее руководство нашей службы говорило: «Слушай, ты даёшь 30% всей документальной информации по НАТО и по главному противнику всей разведке Советского Союза». Наверное, за это, — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Имя разведчика было рассекречено только в январе этого года. С 1969 года Шевченко регулярно выезжал в командировки за границу. Перед ним стояла задача собирать нужные сведения и добывать информацию, в том числе и под грифом высшей секретности.

Как рассказал сам Шевченко, из документов НАТО следовало, что блок планировал «разорвать» Россию на части, причем развал СССР был только первым шагом. Он признался, что Запад собирался создать северо-волжскую и средне-волжскую республики, а всю остальную территорию страны свести до размеров московского княжества.

В этом году СВР исполняется 100 лет. Служба в разных видах существует с момента создания Иностранного отдела ЧВК. За столетнюю деятельность сотрудники СВР добыли для СССР и РФ огромный объём важнейшей информации, которая была необходима для защиты национальных интересов и государственной безопасности, заявил глава СВР Сергей Нарышкин.

По его словам, количество действующих сейчас за рубежом сотрудников СВР достаточно для того, чтобы «решать задачи по выявлению и предупреждению всего комплекса внешних угроз нашему государству и нашим гражданам», писал NEWS.ru.