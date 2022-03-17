На тот свет или в Мордовию: вернут ли в России смертную казнь

16 марта ЛДПР выразила готовность вынести на референдум вопрос об отмене моратория на смертную казнь. К обсуждению этого вопроса российское общество возвращается, как правило, после резонансных преступлений против детей, но теперь дискуссия возобновилась из-за выхода России из Совета Европы. Однако даже в Госдуме далеко не все согласны с тем, что высшую меру нужно снова приводить в исполнение. Кроме того, эксперты и учёные сомневаются, что под страхом казни совершается меньше тяжких преступлений.

Либеральная бесовщина

В ЛДПР вопрос о возврате к смертной казни курирует замглавы фракции Алексей Диденко. В интервью NEWS.ru он рассказал, что считает лишение жизни осуждённых эффективной мерой наказания, а отказ от казни он называет чуждой мерой, которую в России «насадили» «чуть ли не западные агенты».

На аргументы «либеральных юристов» о вероятности судебных ошибок политик отвечает, что невинные люди могут быть казнены только в единичных случаях, в то время как большинство приговоров выносится настоящим преступникам.

Алексей Диденко aleksey_didenko/vk.com

Ну сделайте процедуру, чтобы не было судебной ошибки, в чём проблема-то? Применяйте эту меру в особом порядке, с расширенными сроками обжалования, пересмотрами. Что, судебная ошибка — это прямо такая серьёзная проблема? Сегодня вынесли приговор, а завтра повели к стенке? Это же глупости, так не было никогда, — подчеркнул он.

Смертную казнь, по мнению Диденко, необходимо применять крайне редко — только в особых случаях особо тяжких преступлений. Среди них составы уголовных статей, по которым сейчас предусмотрено пожизненное заключение, хотя и их можно «ужать до минимума, оставить пять-семь составов самых вопиющих», отметил собеседник NEWS.ru. В первую очередь депутат говорит о насилии по отношению к детям. Кроме того, он предлагает обсудить применение высшей меры в случаях крупных коррупционных преступлений или, например, для лидеров наркокартелей.

В этой бесовщине либеральной можно скатиться до Брейвика, который просит прогулки и сексуального партнёра предоставлять по графику. Это не наша тема, это чуждо нашей ментальности, — добавил Диденко.

Представитель ЛДПР утверждает, что точно знает настроения россиян. По его словам, большинство граждан поддерживает возврат смертной казни. Диденко указал на результаты опросов на страницах партии в соцсетях, где «подавляющее большинство, 65% — за». Депутат согласен, что требуется более серьёзное социологическое исследование, но ему самому «не нужны никакие ВЦИОМы», потому что он оценил мнение людей во время своего выдвижения по одномандатному округу.

Между тем в 2021 году ВЦИОМ ставил перед россиянами вопрос, какие законы они посоветовали бы президенту отменить. Отказаться от моратория на смертную казнь тогда порекомендовали только 2% опрошенных. В том же году более предметное исследование проводил и Левада-Центр (признан Минюстом организацией, выполняющей функции иностранного агента). По данным социологов, 41% россиян выступает за восстановление смертной казни, 20% — за сохранение моратория, 17% — за полную отмену высшей меры.

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров Сергей Булкин/NEWS.ru

Возможность исправить ошибку

Чаще всего о смертной казни россияне говорят применительно к особо тяжким преступлениям: изнасилованиям несовершеннолетних, серийным убийствам, торговле наркотиками, терроризму. Диденко в разговоре с NEWS.ru тоже вспомнил нашумевший случай — изнасилование и убийство двух 10-летних девочек в Киселёвске Кемеровской области. Обвиняемый по этому делу уже отбывал 10-летний срок за сексуальное насилие над ребёнком. Он освободился в 2019 году и до 2027-го должен был соблюдать ряд ограничений.

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) также считает, что преступления против детей должны наказываться «сопоставимо со смертной казнью». В разговоре с NEWS.ru она отметила, что давно придерживается такой позиции, однако сейчас не самое подходящее время для таких разговоров.

Я бы на первое место поставила защиту наших детей от информационной войны и социальную защиту наших детей. Я бы поставила на первое место вопросы социальной защиты, а не вопросы уголовные, — подчеркнула она.

Незадолго до исключения России из Совета Европы зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев писал , что это хороший повод «хлопнуть дверью и забыть об этих бессмысленных богадельнях», а также восстановить «ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране типа смертной казни для опаснейших преступников».

В то же время Владимир Жириновский ещё в 2019 году называл казнь неэффективной. Политик отмечал большие издержки от высшей меры, возможность ошибок и мировой опыт, а также указывал, что казнь «есть в США, Китае, в ряде ближневосточных стран, но в итоге там уровень преступности гораздо выше, чем, например, в Европе, где уже давно никого не вешают и не расстреливают».

Мы, наоборот, должны гуманизировать наше уголовное законодательство, заменять тюрьму иным наказанием для людей, совершивших нетяжкие правонарушения и проступки, стремиться закрывать пустые тюрьмы, а не заполнять новые, — подчёркивал Жириновский.

Замглавы фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев тоже считает, что самым жёстким наказанием в стране в мирное время должно быть пожизненное заключение. В разговоре с NEWS.ru он обратил внимание, что смертная казнь не способствует снижению преступности, а человек, который знает о грозящей ему высшей мере, «защищаясь от правосудия не считается с количеством жертв».

Наконец напоминаю о таком страшном явлении, которое нельзя исключить нигде в мире — судебная ошибка. В случае вынесения пожизненного заключения, пусть и с опозданием и огромными издержками для человека, эту ошибку государство может исправить. В случае приведения смертного приговора в исполнения возможности исправить эту ошибку у государства уже нет, — заключил политик.

«Я за смертную казнь, но чтобы это не я делал»

Мораторий на смертную казнь в России был введён посла подписания протокола № 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод — документа Совета Европы. Этот протокол не был ратифицирован, но по Венской конвенции, которую Россия ратифицировала, он должен применяться как действующий уже после подписания. Однако денонсация всех документов, которые связывали РФ с Советом Европы, не означает автоматической отмены моратория на сметную казнь: в 2009 году Конституционный суд принял решение, что ни один суд в России не может выносить смертные приговоры. Соответственно, отменить эту норму может только тот же Конституционный суд.

Сопредседатель Московской Хельсинкской группы Валерий Борщёв в разговоре с NEWS.ru выразил надежду, что суд на это не пойдёт, осознавая недопустимость высшей меры. Правозащитник тоже обратил внимание, что невозможно избежать судебных ошибок, которые были как в Соединённых Штатах, так и в Советском Союзе.

Введение смертной казни опять приведёт к множеству ошибок. Наша судебная система сейчас находится не в лучшем состоянии, и ошибок будет множество. Непоправимых жертв будет большое количество, — подчеркнул он.

Борщёв рассказал, что в 1990-х, когда он был депутатом Госдумы, он встречался с серийным убийцей, которого должны были казнить. Преступник знал о скорой отмене смертной казни, а потому попросил политика добиться казни для него, но Борщёв отказался. Позднее он встречал этого убийцу в мордовской колонии для приговорённых к пожизненному: правозащитник уверен, что наказание в виде заключения оказалось для преступника более жёстким, чем казнь.

Валерий Борщёв Павел Бедняков/РИА Новости

Я думаю, что вопрос смертной казни в мировом сообществе решён. Абсолютно все страны страдают ошибками по смертной казни. Сам по себе институт смертной казни порочен, он несёт непоправимые жертвы, — отметил он.

Правозащитник поделился с NEWS.ru опытом общения с людьми, выносившими решение о смертной казни или требовавшими её для преступников. Те признавались, что после приведения приговора в исполнение легче им не становилось. Также Борщёв заметил, что зачастую смертная казнь характерна для авторитарных систем. Он выразил надежду, что Россия «ещё не достигла этой точки и пока ещё есть силы и механизмы, которые будут противодействовать возвращению» высшей меры.

Директор Института исследований проблем психического здоровья Владимир Менделевич, в свою очередь, сказал NEWS.ru, что не видит в желании людей вернуть смертную казнь психологической подоплёки, это, скорее, вопрос этики, желание справедливости. По его словам, отчасти требование отменить мораторий связано с агрессией и напряжением в обществе, которые начали накапливаться еще во время пандемии коронавируса и усилились с началом боевых действий на Украине. Люди, которые не участвуют в боях, не имеют возможности выплеснуть свою агрессию, и одним из её проявлений становится требование вернуть казнь для преступников.

Есть в психологии понятие «реакция смещённого аффекта», когда человек реагирует не на то, что вызвало его раздражение и агрессию, а на другое. У человека могут быть совершенно иные причины появления раздражения и агрессии, а он будет поддерживать смертную казнь, — отметил эксперт.

При этом люди, выступающие за убийство преступников, как правило, не готовы брать на себя всю ответственность за это, отмечает учёный. По его словам, если социологи спросят у респондентов, готовы ли они приговаривать к казни, то большинство ответит: «Я за смертную казнь, но чтобы это не я делал».