Задержание следователя центрального аппарата СК РФ Руслана Миниахметова неожиданно вылилось в противостояние разных силовых полюсов. Сначала следователя по особо важным делам задерживают с подачи управления «М» ФСБ по обвинению в вымогательстве и покушении на получение взятки в особо крупных размерах от провинциального афериста, «решальщика», находившегося под следствием. Более того, такая акция не встречает ни малейшего возражения со стороны главы СК РФ Александра Бастрыкина, который наоборот намерен был лично курировать следствие.

Но буквально тут же наше главное надзорное ведомство дает инициаторам нового коррупционного скандала по рукам. Заместитель генерального прокурора Виктор Гринь, который, как утверждают, собирается в отставку, отказал в возбуждении сенсационного дела. А его прямой начальник новый генеральный прокурор Игорь Краснов даже, по-видимому, распорядился проверить правильность действий сотрудников управления ФСБ.

Примечательно, что сам Бастрыкин, который лично дело возбудил, готов обжаловать решение Гриня у самого Краснова. Наверное, и профессионалы ФСБ, которые осуществляют оперативное сопровождение в таких случаях (и неоднократно помогали в делах как раз Миниахметову), вряд ли останутся пассивны и не нажмут на собственные «кнопки».

И ту уже дело даже не в Миниахметове, следователе известном, хотя и крайне непубличном. Ведь именно он дважды «раскручивал» дела, связанные с именем Алексея Навального («Кировлес» и Ив Роше), занимался расследованием корыстных преступлений генерала Дениса Суглобова. Ведь, когда за решетку попали сразу несколько крупных чинов из столичного и центрального аппаратов Следственного комитета, заговорили, что свою силу и влияние продемонстрировал ФСБ и что моральным победителем из такого заочного поединка силовиков вышел глава спецслужбы Александр Бортников.

СК РФ

Понятно, что на фоне разговоров, что отныне всем у нас-де заправляют силовики, критики режима зачастую забывают о том, что между силовыми ведомствами постоянно также ведётся негласный поединок по перетягиванию условного каната. За влияние, преобладание, близость к персоне президента. Собственно, сама концепция баланса власти и интересов, глобальных сдержек и противовесов, сторонником которой явно остается Владимир Путин, и предусматривает, что время от времени какое-то из силовых ведомств получает возможность «вставить пистон» своим собратьям по цеху. Но вскоре и иная «контора» получает моральную компенсацию.

Вот и история с задержанием Руслана Миниахметова и его последующее освобождение прекрасно вписываются в такие правила большой игры. Показательно, что с одной стороны, все разговоры о неизбежной отставке Александра Бастрыкина, о слиянии следственных органов под эгидой МВД или о возвращении СК РФ в лоно Генеральной прокуратуры — оказались откровенными спекуляциями. Более того, попытка атаковать Бастрыкина намёками на его, дескать, тесную дружбу с семейством Арашуковых также большого успеха не имели.

Но после ареста и осуждения своих подчиненных Бастрыкин стал более внимательно прислушиваться к посылам, поступающим от ФСБ. Но и новый генпрокурор Игорь Краснов, который ещё недавно «был под Бастрыкиным», работая его заместителем в СК РФ, также сейчас нуждается в подъёме своего авторитета. Не исключено, что эта партия останется за ним. Впрочем, возможны варианты развязки возникшей коллизии.