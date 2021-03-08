Вассерман решил баллотироваться в депутаты Госдумы

https://static.news.ru/photo/4e32f4a6-8026-11eb-9187-96000091f725_660.jpg Анатолий Вассерман Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Публицист Анатолий Вассерман сообщил о своём намерении принять участие в выборах в Государственную думу. Он ещё не решил, от какой партии будет избираться.

Я действительно намерен баллотироваться, но от кого именно — это ещё рассматривается. Я не исключаю, что буду самовыдвиженцем, не исключаю и того, что пойду от «Справедливой России», — сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Вассерман отметил, что до начала предвыборной кампании много времени и, «вообще, ещё положение дел с выборами не определилось». В связи с этим он рассматривает разные варианты, кроме того, руководство самой СР может отказаться выдвигать его кандидатуру.

Программа сводится к формулировке: «всё по уму делать». Очень много наблюдений за тем, что в стране и в мире происходит, мягко говоря, весьма странным образом. Я разбираюсь, каковы могут быть причины таких странностей, — добавил он.

По его словам, вся работа в политике для него сводится к исследовательской работе: «понять, что происходит и почему».

Единственное, что могу сказать, исходя из предыдущего опыта, что ответ на вопрос «что делать?» гораздо важнее ответа на вопрос «кто виноват?», — заключил Вассерман.

Ранее Вассерман заявил, что в настоящее время Украина «оккупирована профессиональными украинцами» — теми, кто надеется получить выгоду от отделения Украины «от остальной России». Из-за этого, добавил он, сейчас трудно добиться её воссоединения с РФ. Одним из инструментов этого воссоединения, полагает журналист, оказались Минские соглашения, писал NEWS.ru.