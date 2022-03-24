Вассерман назвал условие появления пролива Сталина между Канадой и Мексикой

Вассерман назвал условие появления пролива Сталина между Канадой и МексикойВассерман назвал условие появления пролива имени Сталина между Канадой и Мексикой
Решение о нападении на Россию могут принять только в США — в Вашингтоне или «под горой Шайенн», где расположен Центр объединённого командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), заявил NEWS.ru депутат Госдумы и эрудит Анатолий Вассерман. Таким образом он прокомментировал информацию журнала NYT о создании в США специальной команды должностных лиц на случай применения Москвой ядерного оружия. Парламентарий напомнил, что РФ может таким образом ответить на агрессию, если в Кремле сочтут её угрозой существованию страны. Публицист добавил, что при подобном сценарии «между Канадой и Мексикой появится пролив имени Сталина».
Путин предупредил — если само существование РФ окажется под угрозой в случае нападения — мы ударим не только по местам непосредственной агрессии, но и по центрам принятия решений. Сейчас такой приказ могут отдать только в Вашингтоне или под горой Шайенн, где находится командование стратегическими ракетно-ядерными вооружениями США, так что, куда бить — известно. Чтобы добраться до Шайенн, придётся организовать строительство пролива имени Сталина между Канадой и Мексикой, и у нас есть техническая возможность — ядерные удары. И что меня изрядно утешает, США не смогут этому противодействовать, всё, что им остаётся — не доводить дело до войны, — подчеркнул Вассерман.
Эксперт отметил, что, судя по всему, Белый дом не исключает применение РФ ядерного оружия, но не считает это неизбежным. Депутат также призвал «готовится к худшему». По словам парламентария, «не надо было доводить ситуацию до грани третьей мировой войны» из-за того, что в США «недооценили Россию».