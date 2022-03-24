Вассерман назвал условие появления пролива Сталина между Канадой и Мексикой

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Рейтинг президента США Джо Байдена снизился до 40% из-за рекордной инфляции в стране, заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер. Именно это не нравится американцам, объяснил он в разговоре с «ПолитЭкспертом».

Подорожание цен на продукты, бензин и самая большая в истории поколений инфляция говорят о том, что страна испытывает большие проблемы. Это не нравится избирателям и вызывает негатив. Остальное уже вторично,...