Помните, как настойчиво стали провожать Валентину Матвиенко с её поста в Совете Федерации накануне её 70-летия? Дело закончилось скандалом и увольнением нескольких журналистов. Видимо, на тот момент, как принято говорить, поторопилась одна из «кремлёвских башен». Интрига явно не удалась.

С тех пор никто не рискует намекать на то, что, например, молодой заместитель Валентины Ивановны Андрей Турчак, являющийся ещё и одним из лидеров партии власти, вот-вот сменит опытную деятельницу, которая ещё докладывала члену Политбюро ЦК КПСС Григорию Романову о трудовых свершениях молодёжи Ленинграда. Скорее в период стабилизации и общей зрелости руководства страны такие кадры, как Матвиенко, символизируют стабильность и преемственность.

Однако в последнее время отмечено, что спикер верхней палаты активизировала своё влияние на деятельность правительства, что, в принципе, вписывается в тенденцию к усилению роли парламента при формировании исполнительной власти. И ей не было смысла дожидаться июньского плебисцита, который соответствующие поправки окончательно зафиксирует в Конституции.

И если раньше Валентина Матвиенко, которая, как считалось, не отличалась безоблачными отношениями с бывшим премьером Дмитрием Медведевым, часто предпочитала нелицеприятно критиковать деятельность целого ряда министров, то теперь она стремится способствовать укреплению исполнительной власти фигурами, которых она прекрасно знает по совместной работе.

council.gov.ru

По этой причине аналитики и прочие знатоки политических кулис отмечают, что сенатор Людмила Бокова получила пост замглавы Минкомсвязи, а сотрудник секретариата Валентины Ивановны Пётр Кучеренко в качестве заместителя отправлен поддерживать деятельность главы Министерства науки и высшего образования. А первым заместителем нового главы Минздрава стал Игорь Каграманян, который ещё совсем недавно представлял в Совфеде Ярославскую область.

Ныне заговорили и о возможности того, что ключевое ведомство — Росимущество — может быть доверено сенатору, главе комитета по экономической политике и близкому соратнику Матвиенко Андрею Кутепову. А о хороших карьерных перспективах сенатора Андрея Клишаса, игравшего важнейшую роль в подготовке пакета поправок к Основному закону, мы не так давно писали. Не исключено, что ему может быть доверен ключевой пост в Конституционном суде или в МВД.

Нельзя забывать и о том, что Алла Манилова, работавшая с Матвиенко в руководстве Санкт-Петербурга, сейчас является статс-секретарём Минкульта. При этом далеко не все в восторге от нового министра Ольги Любимовой.

Словом, действительно, в последнее время именно сенат становится не пенсионной гаванью, как считали ещё совсем недавно, а наоборот, кузницей новых правительственных кадров. В таком повороте и, без сомнения, росте авторитета верхней палаты ключевая заслуга Валентины Ивановны.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Словом, влияние политика, как считается во всём мире, определяется его способностью продвигать своих соратников по карьерной лестнице. Между тем не исключено, что интерес Валентины Ивановны к деятельности правительства не случаен. Тем более что сегодняшние замы завтра могут занять уже министерские посты. А значит, это упростит и упрочит сотрудничество Совфеда с правительством. На чём в последнее время и настаивает его глава.