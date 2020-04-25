В «Справедливой России» прокомментировали коронавирус в КПРФ

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Первый заместитель руководителя думской фракции «Справедливой России» Михаил Емельяненков прокомментировал госпитализацию депутата КПРФ Леонида Калашникова с коронавирусом. Он назвал сложившуюся ситуацию очень неприятной.

Парламентарий пожелал выздоровления своему коллеге, передаёт ТАСС.

У нас, слава богу, заболевших нет. Тестирование вовремя проводилось, — подчеркнул он.

Политик отметил, что никто из СР не контактировал с Калашниковым, так как представителей партии нет в комитете по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Как писал NEWS.ru, депутат от КПРФ Леонид Калашников заболел воспалением лёгких на фоне инфицирования COVID-19. Общавшиеся с ним политики ушли на карантин.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 74 588 случаев коронавируса в 85 регионах. 681 человек скончался от COVID-19, 6250 заболевших выздоровели.