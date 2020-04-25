В «Справедливой России» прокомментировали коронавирус в КПРФ

Первый заместитель руководителя думской фракции «Справедливой России» Михаил Емельяненков прокомментировал госпитализацию депутата КПРФ Леонида Калашникова с коронавирусом. Он назвал сложившуюся ситуацию очень неприятной.
Парламентарий пожелал выздоровления своему коллеге,
У нас, слава богу, заболевших нет. Тестирование вовремя проводилось, — подчеркнул он.
Политик отметил, что никто из СР не контактировал с Калашниковым, так как представителей партии нет в комитете по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
Как писал NEWS.ru, депутат от КПРФ Леонид Калашников заболел воспалением лёгких на фоне инфицирования COVID-19. Общавшиеся с ним политики ушли на карантин.
На сегодняшний день в России зарегистрировано 74 588 случаев коронавируса в 85 регионах. 681 человек скончался от COVID-19, 6250 заболевших выздоровели.
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