В Совфеде заявили, что на отмену санкций надеяться не стоит

Запад будет идти на значительные экономические жертвы ради сохранения своих «преимуществ», отказываясь в том числе от российского газа, заявил РИА Новости вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. По его словам, антироссийских санкций при нынешнем противостоянии ждать не стоит.

Западу сегодня приходится идти на большие экономические жертвы, чтобы завтра не идти на гигантские и непоправимые. Утрата финансового, технологического, институционального и иных форм господства, воцарение справедливого миропорядка в глобальной экономике будут означать нивелирование нынешних различий в жизни разных мировых регионов, что лежит в основе западной привлекательности, традиционно объясняемой более «правильными» ценностями и демократией, — сказал вице-спикер.

По мнению Косачева, логика в этой ситуации проста: лучше сегодня демонстративно отказаться от российского газа, чтобы завтра, после победы над Россией и смены там власти на прозападную, получать тот же газ практически бесплатно, в обмен на разные «бусы» в виде гуманитарной помощи, старых технологий и инвестиций в спекулятивные инструменты. Поэтому отмены санкций «в логике нынешнего противостояния» ждать не стоит, заключил он.

Ранее экономический обозреватель Энтони Роули заявил, что санкционная война Запада против России, Китая и других стран может спровоцировать мировую экономическую катастрофу. По его словам, ограничения приведут не только к нехватке энергии и продовольствия, но и к развалу производств, поскольку пострадают бесчисленные каналы поставок на всех континентах.