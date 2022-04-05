В Совфеде допустили, что на Украине могут находится военные США и НАТО

Глава Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич в беседе с NEWS.ru прокомментировал новость о том, что в Мариуполе задержали американский генерал. Официально эту информацию пока никто не подтвердил. По словам сенатора, «высокопоставленные военные представители стран НАТО были и есть и остаются на Украине».

То, что такие высокопоставленные начальники там есть — я догадывался по тем действиям, которые предпринимались украинской стороной, постоянными полетами вертолётов с попытками пробиться и эвакуировать. То, что генерал остался и попал в такие капканы — это говорит о том, что он не очень верил в развитие событий и думал, что хватит времени, для того чтобы уйти. Но я не знаю, насколько это достоверная информация, что такой генерал попался. Но то, что высокопоставленные военные представители стран НАТО, были и есть и остаются на Украине — это точно. И по большому счёту, как они себя ведут...этот генерал уже однозначно является военным преступником и будет судим. Он не является дипломатом и он будет подвержен расследованию и приговорён военным трибуналом. Но это при условии, что эта информация не фейк, — сообщил Клинцевич.

Ранее стало известно, что Минобороны России предложило украинским военным, националистам и иностранным наёмникам в Мариуполе сложить оружие и покинуть город в сторону Запорожья. Взамен им обещают сохранить жизнь, сообщил на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».