В Совфеде ответили на обещание генерала ВСУ устроить России «кровавую баню»

Обещание экс-заместителя начальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко устроить России «кровавую баню» в случае боевых действий на территории Украины ничем не подкреплено, рассказал NEWS.ru член Совфеда от Крыма Сергей Цеков. Сенатор отметил, что угрожающие и воинственные высказывания генерал-лейтенанта ВСУ являются плодом его измышлений и личной ненависти к РФ.

И эта ненависть толкает его (Романенко. — NEWS.ru) на подобные заявления. Что касается вообще войны Украины с РФ на территории Украины — десятки, сотни, тысячи раз уже заявлено, что не собирается РФ нападать на Украину. Внимательно надо было почитать тому же самому Романенко статью [зампредседателя Совбеза РФ] Дмитрия Медведева, где чётко сказано, что мы будем ждать, когда руководство Украины поумнеет, когда на Украине не будут что-то решать такие личности, как Романенко, — подчеркнул Цеков.

Сенатор добавил, что скоро придёт время, когда восстановятся «нормальные, дружественные отношения РФ и Украины». Политик считает, что если Киев начнёт военные действия, в том числе и в Донбассе, то это приведёт к дальнейшим потерям Украиной территорий, причём это произойдёт не на фоне «вторжения извне», а за счёт «внутреннего гражданского сопротивления».

Юго-восток Украины в большинстве своём ненавидит нынешнее руководство Украины, — резюмировал Цеков.

Ранее бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что Россию ждёт «кровавая баня», если начнутся боевые действия на территории Украины. Захватом земли дело не закончится, отметил офицер. Он также подчеркнул, что Россия якобы «стягивает войска» к границе с Украиной и длится это уже несколько недель.