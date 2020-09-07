В Совфеде не увидели логики в позиции ООН по водоснабжению Крыма

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Позиция Организации объединённых наций (ООН), которая возложила ответственность за перебои в водоснабжении Крыма, выглядит противоречивой. Если там считают полуостров украинским, тогда Россия здесь не при чём, и наоборот. Такое мнение высказал член Совета Федерации Олег Морозов.

Он подчеркнул, что российская позиция на этот счёт однозначно: крымчане являются гражданами России, поэтому страна обеспечит их законные права, включая право на получение доступа к чистой питьевой воде и санитарную защиту.

Другое дело, что острота этой проблемы вызвана в первую очередь деструктивными действиями украинской стороны, которая использовала перекрытие доступа крымчан к чистой воде как экономическое и политическое оружие против России и жителей Крыма, — цитирует Морозова РИА Новости.

Сенатор подчеркнул, что Россия сделает всё возможное для обеспечения крымчан питьевой водой, несмотря на противодействие Украины.

Поэтапный режим ограничения водоснабжения введён в Симферопольском и Бахчисарайском районах Крымского полуострова с 24 августа. Ранее украинская сторона обеспечивала до 85% потребностей полуострова в воде через Северо-Крымский канал. Однако после присоединения Крыма к России прекратила подачу воды. Водоснабжение осуществлялось за счёт водохранилищ и из скважин, но за последний год запасы воды существенно сократились.

Ранее, как писал NEWS.ru, официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила, что ответственность за обеспечение жителей Крыма чистой питьевой водой лежит как на Украине, так и на России. При этом, по её словам, в ООН не могут оценить ситуацию с питьевой водой из-за отсутствия доступа в Крым, но готовы сотрудничать с Россией, чтобы направить миссию на полуостров через Украину.