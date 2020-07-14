В Совфеде до осени обсудят поправки против вмешательства в дела России

https://static.news.ru/photo/0f6000c2-c65c-11ea-96c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: council.gov.ru

Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета планирует до 1 сентября рассмотреть поправки в законодательство против вмешательства в дела России.

Согласно проекту доклада, который должен быть опубликован 15 июля, члены комиссии обсудят пакет предложений, которые подразумевает усиление противодействия любым попыткам вмешательства в суверенные дела страны.

Также с учётом новых вызовов планируется во втором полугодии текущего года провести мониторинг российских региональных выборов в сентябре.

Помимо этого, в ходе предстоящих заседаний будут рассмотрены вопросы об обеспечения государственного суверенитета в сферах образования и культуры, зарубежные попытки разжигания на территории страны сепаратистских настроений, межнациональной и межрелигиозной розни, планы использовать российскую молодёжь для политической дестабилизации РФ и использование цифровых технологий с целью вмешательства в суверенные дела, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Госдума поддержала в первом чтении законопроект, согласно которому нарушение территориальной целостности России, в том числе отчуждение части её территории, приравнивается к экстремизму. Инициативу подготовили депутат ГД Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас в рамках реализации принятых поправок в Конституцию. Авторы предлагают уточнить понятие экстремистской деятельности.