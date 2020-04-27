Политика

В Совете Федерации разъяснили поправки в КоАП за нарушение тишины ночью

13:44, 27 апреля 2020
Фото: Serguei Fomine/Russian Look

Вопрос наказания за нарушение тишины и покоя в ночное время должен решаться на федеральном уровне, а у регионов должна оставаться возможность привлекать за такие правонарушения в дневное время. Об этом NEWS.ru сообщила первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавшиникова. По словам сенатора, в законодательстве ряда субъектов уже предусмотрены нормы за нарушение тишины в дневное время.

Кому-то удобно ставить тихий час в выходные дни, кому-то в будние дни, и тут важно, чтобы эту инициативу поддерживали сами жители регионов. А в ночное время это должна быть общая норма, абсолютно одинаковая для всех, и она должна быть прописана в Кодексе об административных правонарушениях, — пояснила Рукавишникова.

Ранее Минюст предложил дополнить статью КоАП, предусматривающую административную ответственность за нарушение тишины в ночное время, указанием на возможность совершения указанного административного правонарушения также в форме бездействия. По мнению министерства, такая формулировка позволит привлекать к административной ответственности не только граждан, нарушающих тишину и покой своими активными действиями, но и тех, кто не предпринимает необходимых действий для обеспечения тишины, например, оставляет на длительный период в своей квартире собаку, которая громким лаем или воем в ночное время беспокоит соседей.

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