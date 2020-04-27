В Совете Федерации разъяснили поправки в КоАП за нарушение тишины ночью

Фото: Serguei Fomine/Russian Look

Из-за действий Киева в настоящее время не может быть и речи о проведении саммита «нормандской четвёрки», который ранее был запланирован на апрель. Об этом в ходе онлайн-лекции для студентов МГИМО заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам министра, все достигнутые в Париже во время предыдущего саммита «четвёрки» соглашения блокируется в работе контактной группы, парламента и правительства Украины. Это происходит из-за позиции, которую занимает официальный Киев....