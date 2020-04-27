В Совете Федерации разъяснили поправки в КоАП за нарушение тишины ночью

Вопрос наказания за нарушение тишины и покоя в ночное время должен решаться на федеральном уровне, а у регионов должна оставаться возможность привлекать за такие правонарушения в дневное время. Об этом NEWS.ru сообщила первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавшиникова. По словам сенатора, в законодательстве ряда субъектов уже предусмотрены нормы за нарушение тишины в дневное время.
Кому-то удобно ставить тихий час в выходные дни, кому-то в будние дни, и тут важно, чтобы эту инициативу поддерживали сами жители регионов. А в ночное время это должна быть общая норма, абсолютно одинаковая для всех, и она должна быть прописана в Кодексе об административных правонарушениях, — пояснила Рукавишникова.
Ранее Минюст
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен