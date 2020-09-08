В ситуации с Навальным ЕС поверил медикам ФРГ, а не разведке Белоруссии

https://static.news.ru/photo/4ece0452-f1c7-11ea-b570-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

В вопросе здоровья российского оппозиционера Алексея Навального Евросоюз предпочитает верить медикам, а не президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Так он прокомментировал информацию о перехваченном телефонном разговоре между абонентами в Варшаве и Берлине, в ходе которого обсуждалась фальсификация отравления политика.

Мы видели спекуляции Лукашенко и скорее поверим на слово медицинским специалистам, которые проводили анализы, — цитирует Стано ТАСС.

Он также призвал белорусского лидера сосредоточиться на разрешении политического кризиса в республике, чтобы удовлетворять демократические требования граждан. Представитель Евросоюза отметил, что от Минска ждут прекращения преследования оппозиции и налаживания национального диалога.

В Белоруссии уже месяц продолжаются акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

3 сентября Лукашенко в ходе встречи в Минске с председателем российского правительства Михаилом Мишустиным, заявил, что белорусская разведка перехватила разговор о фальсификации отравления Навального между Варшавой и Берлином. На следующий день запись обнародовало государственное телевидение. Из разговора, который ведут некие Ник и Майк, следует, что никакого отравления не было и всё это — спектакль, призванный лишить российской поддержки Белоруссию, где никак не получается сместить главу государства, который оказался «крепким орешком».

Берлин и Варшава назвали перехваченный разговор фальшивкой.

Навальный больше двух недель находился в искусственной коме в берлинской клинике Charité, куда был переправлен самолётом санавиации 22 августа. До этого он находился в больнице в Омске, туда его доставили 20 числа с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, на борту которого у него резко ухудшилось самочувствие.

Оппозиционеру стало плохо, когда он направлялся из Томска в Москву. Его соратники заподозрили преднамеренное отравление. Российские медики ядов в организме Навального не обнаружили, однако их немецкие коллеги считают, что тот всё-таки был отравлен веществом из группы под условным названием «Новичок».

7 сентября, как писал NEWS.ru, медики сообщили, что состояние здоровья Навального улучшилось, что позволило вывести пациента из состояния искусственной комы. Его также отключили от системы искусственной вентиляции лёгких.