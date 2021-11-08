В СФ высмеяли слова Гордона про участие России в митингах антипрививочников

Заявления украинского телеведущего Дмитрия Гордона о якобы причастности России в организации митингов антипрививочников на Украине и в Молдавии звучат «мелковато», рассказал NEWS.ru член Совфеда (СФ) от Крыма Сергей Цеков. Политик отметил, высмеивая слова блогера, что «рука Москвы видна по всему миру».

Как-то он мелковато оценил ситуацию — на Украине, в Молдавии. Может, по всему миру рука Москвы, может, это надо было ему высказать? А вообще, [Дмитрий] Гордон — явный русофоб. Чтобы ни произошло на Украине, он всегда обвиняет в этом РФ. И то жалкое состояние, которое влачит сегодня Украина, к сожалению, это результат деятельности таких, как Гордон, и тех заявлений, которые они делают, — добавил сенатор.

Цеков подчеркнул, что в Киеве, в том числе и Гордон, «постоянно провоцируют или подогревают антироссийские настроения, чем очень вредят Украине». Собеседник считает, что соседнее государство нуждается «в очень хороших отношениях с РФ», так как только в этом случае на Украине «наступят спокойствие и порядок».

Ранее журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что митинги антипрививочников на Украине могут быть организованы Россией в целях гибридной войны. Он призвал соотечественников прививаться от COVID, сделав акцент на опыте зарубежных стран. По словам Гордона, на «российский след» в протестных акциях против прививок на Украине, а также в Молдавии, указывает однотипность лозунгов. Гордон подчеркнул, что прививка необходима для выживания в условиях пандемии. Он обратил внимание украинцев на уровень вакцинации в Израиле. По его словам, там привито всё взрослое население и уже начали вакцинировать детей.

Журналист добавил, что властям страны следует убеждать граждан прививаться, с утра до вечера транслировать по телевидению репортажи из переполненных больниц, где «люди умирают под стенками на матрасах».

Ранее сообщалось, что у здания Верховной рады Украины прошёл митинг против обязательной вакцинации и карантина. По словам бывшего депутата Надежды Савченко, в акции приняли участие свыше пяти тысяч человек.