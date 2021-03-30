Совет Федерации одобрил закон о президентских сроках

https://static.news.ru/photo/5ac1f20e-91f5-11eb-a978-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Совете Федерации одобрили закон, который позволяет действующему президенту России Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства. Об этом стало известно по итогам планерного заседания, прошедшего в среду, 31 марта.

Несколько положений правовой нормы разработаны во исполнение поправок к Конституции РФ, одобренных летом прошлого года. В частности, закон устанавливает, что ограничение числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать пост президента РФ, применяется к действующему главе государства без учёта его прежних президентских сроков. Следовательно, нынешний лидер может баллотироваться вновь.

Кроме того, правовой нормой установлено, что главой государства может быть человек не моложе 35 лет, который постоянно проживал в России не менее 25 лет, а также не имеет и никогда ранее не имел гражданства или вида на жительство другого государства. Эта норма не касается граждан РФ, которые ранее имели гражданство государств, которое принято в России в соответствии с федеральным законом.

Новые нормы также позволяют избирательным комиссиям по согласованию с ЦИК сокращать информацию о кандидатах в бюллетене для голосования, если в него внесено более десяти кандидатов или списков кандидатов. Помимо этого, избирательные комиссии смогут увеличить количество переносных ящиков, которые могут быть дополнительно использованы при голосовании вне помещений.

Как ранее писал NEWS.ru, профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал закон, ужесточающий правила работы иностранных НКО. В частности, эти организации и их подразделения обяжут ежегодно отчитываться в Минюст о своей работе, доходах и расходах. Кроме того, филиалы иностранных НКО запретят регистрировать в жилых помещениях.