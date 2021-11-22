В СФ оценили возможные поставки Киеву американских ракет и миномётов

Возможные поставки Соединёнными Штатами вооружения Киеву приведут к «эскалации военного напряжения» на Украине со стороны самих же американцев, заявил NEWS.ru член Совфеда от Крыма Сергей Цеков. Сенатор подчеркнул, что полученное оборудование может оказаться в третьих странах, в том числе в руках террористов. Таким образом он прокомментировал сообщение телеканала CNN о планах Белого дома отправить Киеву противотанковые ракеты Javelin, миномёты и системы ПВО Stinger.

Известно, что вооружение, которое США поставляли в страны Средней Азии и Ближнего Востока, которые вели якобы национально-освободительную войну или боролись с неугодными Белому дому режимами, через какое-то время направлялось против самих США и других стран. Не следует США вооружать Украину. Киев отличается такой сферой внешнеэкономической деятельности, как продажа оружия. То, что США поставляют Украине, может оказаться за рубежом, в руках тех же террористов. Украина может оружие перепродать в третьи страны. Во всяком случае, она этим грешила раньше, — отметил Цеков.

Осведомлённые источники CNN сообщили, что обсуждение проблемы военной помощи Киеву происходит на фоне звучащих на Украине опасений о якобы готовящемся вторжении России. Москва подобную информацию отрицает. В СМИ отмечают, что данный шаг станет ответом на наращивание военной группировки РФ на границе.

При этом в администрации президента США Джо Байдена существует и альтернативная позиция, сторонники которой утверждают, что отправка вооружения Киеву может быть расценена Москвой в качестве эскалации.

Ранее в Госдепе США сообщили, что не знают намерений Москвы в отношении Киева и отталкиваются от известных «схем», по которым действует Россия.