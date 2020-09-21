В Росреестре назвали возможные сроки принятия закона о «гаражной амнистии»

https://static.news.ru/photo/c1d7103e-fc1b-11ea-84ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru/flickr.com

Законопроект о «гаражной амнистии» может быть принят уже в 2020 году, документ внесён на рассмотрение в правительство, заявил глава Росреестра Олег Скуфинский в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Скуфинского, данную инициативу поддержал премьер-министр Михаил Мишустин. Глава Росреестра также указал на то, что со времен СССР остались неоформленными свыше 3,5 млн земельных участков и гаражей, передаёт «Интерфакс».

На сегодняшний день в российском законодательстве не прописано понятие «гараж». Зачастую у граждан даже нет документов на право собственности. Так называемая «амнистия» даст возможность оформить гаражи и земельные участки в собственность по упрощённой процедуре.

Законопроект устанавливает список документов, которые подтверждают владение гражданином подобным объектом. К ним относятся длительное добросовестное использование, выплата пая в гаражном кооперативе, решение о распределении гаража, выплата различных платежей при эксплуатации и документы технической инвентаризации. Региональные власти могут устанавливать дополнительные документы, позволяющие приобрести право на землю под гаражом.

Ранее NEWS.ru писал, что Мишустин рассказал о том, как потерял свой гараж из-за отсутствия закона о «гаражной амнистии».