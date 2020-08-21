В РФ оценили шансы Байдена стать президентом США

https://static.news.ru/photo/9e2778cc-e3b1-11ea-b3ee-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Democratic National Convention V/Global Look Press

Бывший вице-президент США Джо Байден в своей предвыборной кампании будет делать упор на движение Вlаck Live Matters и поддерживать процессы, происходящее в обществе. Об этом заявил заместитель директора Института США и Канады РАН Павел Золотарёв.

Именно по этой причине Байден выбрал себе в качестве вице-президента Камалу Харрис, которая является дочерью иммигрантов из Индии и Ямайки, считает Золотарёв.

Также Байден в своей кампании не обойдёт стороной тему пандемии коронавируса.

Однако его шансы также зависят от поведения действующего президента США Дональда Трампа.

Он может принимать неожиданные решения. В своё время, когда была его первая предвыборная кампания, все удивлялись отсутствию логики и здравомыслия. Я думаю, что он не оставит без внимания «подвиги» Байдена и его сына на Украине, — цитирует эксперта телеканал «360».

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября 2020 года. Действующий глава США Дональд Трамп и Байден ведут активную полемику, часто выходя за рамки приличий. Действующий глава Белого дома обвиняет своего потенциального соперника в коррумпированности и некомпетентности, тот в ответ вспоминает о сомнительных политических решениях Трампа.

Как ранее писал NEWS.ru, Джо Байден официально согласился быть кандидатом на пост главы страны от Демократической партии. Он отметил, что горд быть демократом. Также, по словам Байдена, для него принятие номинации в руководители государства — это большая честь.