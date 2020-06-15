В подъездах Москвы развесили призывы голосовать «за поправки»

https://static.news.ru/photo/c623b55a-af33-11ea-ad1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Тверского района Москвы сообщили о проведении агитации в преддверии голосования по поправкам в Конституцию. На входные двери квартир повесили соответствующие таблички.

В тексте объявления сообщается, что отдать свой голос можно через интернет, передаёт «Подъём». Кроме того, там указан адрес сайта с онлайн-голосованием, который сопровождается текстом «за поправки в Конституцию».

До этого на сайте Госуслуг появился баннер, в котором также усмотрели агитацию. На это отреагировала глава ЦИК Элла Памфилова, которая заявила, что такого быть не должно. Позднее текст заменили на нейтральный — без использования слов «за» или «против».

Как писал NEWS.ru, порядка 700 тыс. москвичей уже подали заявки на участие в дистанционном электронном голосовании по поправкам к Конституции РФ. Для совершеннолетних москвичей, имеющих постоянную регистрацию в столице, запись на участие в электронном голосовании открыта на порталах mos.ru и gosuslugi.ru до 14:00 мск 21 июня. Дистанционное голосование для них пройдёт с 25 июня по 30 июня. Голосование по поправкам пройдёт 1 июля. Дистанционное голосование будет организовано в Москве и Нижегородской области. Такое решение было принято на заседании Центральной избирательной комиссии 4 июня.

Изменения в Основной закон приняты Федеральным Собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом, но не вступят в силу до общероссийского голосования — новой процедуры, которую ввели специально для голосования по поправкам.

Поправки содержат инициативу депутата Госдумы Валентины Терешковой, которая предполагает отказ от учёта предыдущих сроков Путина (в настоящее время идёт его четвёртый по счёту срок и второй подряд после избрания в 2012 году). Это позволит президенту снова занять свой пост после принятия поправок.

В тексте документа говорится, что предлагаемые Путиным поправки, ограничивающие число президентских сроков двумя, не препятствуют переизбранию политика, занимающего пост главы государства на момент изменения Основного закона. Число предыдущих президентских сроков не будет иметь значения.

Глава государства во время выступления в Госдуме заявил, что власть президента не должна быть связана с одним человеком. По его словам, для развития России нужна сменяемость власти. При этом он поддержал обнуление собственных сроков.

Сразу же после выступления президента в Госдуме депутаты поддержали включение инициативы в поправки к Конституции, а затем приняли эти поправки во втором чтении. На следующий день изменения были приняты в третьем чтении и одобрены Советом Федерации.

Оппозиция уведомила мэрию Москвы о проведении 21 и 22 марта митинга против новых сроков Путина. Мероприятие должно было пройти на проспекте Сахарова. Однако позднее градоначальник Сергей Собянин объявил, что из-за коронавируса в городе запрещено проведение массовых мероприятий, власти отказались согласовывать акцию.

Кроме того, вечером 10 марта москвичи вышли к Кремлю на одиночные пикеты против обнуления сроков Путина. Затем они проходили 14 марта в Москве (силовики задержали около 50 человек, в отделе полиции избили правозащитника Льва Пономарёва) и 15 марта в Санкт-Петербурге (как минимум 20 человек задержали).